による実写版「ONE PIECE」シーズン2より、原作再現度すさまじいティザー予告編と場面写真が届けられた。

尾田栄一郎による世界的人気コミックをNetflixが本気で実写化。シーズン2では、いよいよ“偉大なる航路（グランドライン）”に突入。新たに登場するキャラクターたちにも注目だ。

バロックワークスのエージェントからは、Mr.9（ダニエル・ラスカー）、ミス・ウェンズデー（チャリスラ・チャンドラン）、Mr.5（キャムラス・ジョンソン）、ミス・バレンタイン（ジャザラ・ジャスリン）、Mr.3（デヴィッド・ダストマルチャン）、ミス・ゴールデンウィーク（ソフィア・アン・カルーソ）が参戦。ラッコ＆ハゲタカのペア、アンラッキーズことMr.13 ＆ミス・フライデーも登場する。さらには、バロックワークスの副社長であり最高司令官でもある、“謎に包まれた女”ミス・オールサンデー（レラ・アボヴァ）も無数の手足を“咲かせて”攻撃する様子も映し出されている。

ミス・ウェンズデーの「魅惑のメマーイダンス」など、原作コミックの細かなところまで再現。期待のNetflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信だ。