読売新聞が１１日行ったイスラエルのヘルツォグ大統領に対するインタビューの要旨は以下の通り。

【ガザ戦闘での成果】

人質を取り戻し、ハマスの巨大な基盤を解体した。地下には大規模なテロの施設が存在していた。

【ガザの情勢と将来】

ガザの将来は米国のトランプ大統領が打ち出し、国連安全保障理事会で採択されたガザの和平計画の進展にかかっている。ガザと地域全体の未来を変える絶好の機会だ。「ハマスを軍事的に排除する」と決意した国家の連合があるからだ。

ハマスを武装解除すれば、ガザの子供たちにより良い未来をもたらすことができる。ガザの子供たちは、世界中の全ての子供たちと同じようにより良い未来を享受する権利がある。

【ハマスの武装解除】

どうやってハマスを武装解除するかが問題だ。国際社会が注力すべき課題だ。必要であれば一定の武力を用いることになる。

【パレスチナとの和平】

「１０・７」（２０２３年のハマスの襲撃）は、私たちにとって目覚めで、大きな衝撃だった。イスラエルでの平和の支持者たちを直撃した。イスラエル人に「元に戻れ」と期待することはできない。「２国家解決に戻ろう」と言っても、このままでは成り立たない。「新しい現実」がある。イスラエルがどう安全を確保できるのか示し、テロが起きないことを保証しなくてはならない。

イスラエルは、アブラハム合意に参加した全ての国々や他のアラブ諸国と強固な関係を築いている。まず中東地域の隣人と、次にパレスチナとの対話の道を見いだすべきだと感じている。

【戦線の拡大】

イスラエルは戦争を望んだわけではない。私たちは戦争を強いられた。国民と国家を守るために戦った。テロが支配する状況が再び起こらないことを確実にしたい。（レバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織）ヒズボラが再武装し、イスラエルを破壊しようとするなら、我々は先に破壊する。

【反ユダヤ主義の拡大】

イスラエル憎悪が反ユダヤ主義の道具として使われている。どうか性急に断罪しないでほしい。私たちが経験してきた地獄をあなたたちはまだ体験していない。相手の痛みを知る時、人は対等な立場で語り合える。

【国内の分断】

イスラエルは民主主義国家で人々は言いたいことを何でも言える。人々や社会は戦争の後遺症、トラウマ（心の傷）を負っている。今、人々の感情が表に出ている。国民を癒やし、なだめ、誠実で開かれた対話ができるよう尽力している。

【ネタニヤフ首相の恩赦】

法の原則と自らの良心に従って行動する。法務省の指針に基づき、多くの法的意見を準備している段階で時間がかかる。

【イランのデモ】

イラン国内のデモには介入したくない。イラン国民に委ねる問題だ。イランは自分たちの国民を飢えさせ、莫大な資金をばらまき、世界中にテロと憎悪を拡散し、「悪の帝国」を築いてきた。何らかの変化が訪れることを望む。

【日本との関係と期待】

日本は、経済や人道支援の事業に関与でき、誠実な仲介者として物事を前進させられる。日本とイスラエルがインドやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）といった同盟国と連携し、技術や安全保障、食料安全保障、科学や医療の分野で高度化を実現すべきだ。イスラエルは新しい技術や革新的な考えを求めて世界中から人が集まるハブ（中心地）だ。日本企業は今こそ、投資をする時だ。イスラエル大統領として日本を訪問できることを願っている。