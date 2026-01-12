¸½Ìò»þÂå¤Îµ®·Ê¾¡¡Ê²èÁü¤Ï2019Ç¯»£±Æ¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡§Ä¹ÅÄÍÎÊ¿/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Û

NHK²òÀâÌ³¤á¤¿¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý

¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï12Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç2ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢NHK¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¸µÂç´Ø¤Î»Ñ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î·ãÊÑ¤Ë¡ÖÁ´Á³ÊÌ¿Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤µºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£

¡¡Ã»È±¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¤À¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÂÎ½Å¤Ï165¥­¥í¡£¤½¤ì¤¬2024Ç¯¤Î9·î¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ½Å¤¬°ìµ¤¤Ë40¥­¥í°Ê¾å¤â¸º¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï°úÂàÁêËÐ¤Çñþ¡Ê¤Þ¤²¡Ë¤âÍî¤È¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ËX¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£

¡ÖÀ®¿Í¼°µ¢¤ê¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Öµ®·Ê¾¡¡¢¤á¤Ã¤µºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡ÖÌ«Àî¿ÆÊý¡¢ñþ¤ÈÂÎ½ÅÍî¤È¤·¤¿¤«¤é°ì½ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ÖÌ«Àî¿ÆÊý¤ÎÂç¤­¤µ¤¬°ìÈÌ¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤êµ®·Ê¾¡¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¡×
¡Öµ®·Ê¾¡ÊÌ¿Í¤À¤Ê¤¡¡×
¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âµ®·Ê¾¡Áé¤»¤¿¤Ê¤¢¡£Á´Á³ÊÌ¿Í¡¢²ñÏÃÎÏ¤â¾Ð¡×
¡Öµ®·Ê¾¡¤¬¥Þ¥¸¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×

¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È¤ÇÊüÁ÷ÀÊ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï188¥»¥ó¥Á¤ÈÄ¹¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¾¾½ÅË­¡£¤¿¤ÀÌ«Àî¿ÆÊý¤â¿ÈÂÎ¤ÎÊ¬¸ü¤µ¤Ê¤É¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¸µÎÏ»Î¤Ç¡Ö¾¾½ÅË­¤µ¤ó¤â¤Ç¤«¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¥Æ¥ì¥Ó´Ñ¤Æ¡Øµ®·Ê¾¡¤Ç¤«¤¯¤Í¡Ä¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶³Ð¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£

