【一生、恨んでやる！】ふざけんな！産後を労りもしない夫に「強硬手段」決意＜第5話＞#4コマ母道場
出産を終えたばかりのママは、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に追われ、心も体もとても不安定な時期にあります。そんななかで、もし夫から思いやりに欠ける言葉や態度を向けられたら……心身ともに大きな傷を負ってしまうこともあるでしょう。「産後の恨みは一生」という言葉があるほど、この時期の出来事は深く心に残るものです。今回は、そんな産後のタイミングで新米パパの言動に我慢の限界を迎えたママのお話です。
第5話 ふざけんな！！
【編集部コメント】
よかった！ ミユウさんはショウタさんに押し切られたわけではなく、何か思うところがあって「いいよ」と応じたのですね。産後間もないママがちゃんと休ませてもらえず、夫の配慮のない行動に付き合わされるなんて可哀想すぎます。それを理解できないショウタさんには、強硬手段に出るしかないと思ったのですね。しんどい時期に無理は禁物。ミユウさんの決意を応援しています！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
