【HG 1/144 01ガンダム【2次】】 予約開始：1月13日11時 5月 発送予定 価格：2,420円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 01ガンダム」の2次受注分を5月に発売する。1月13日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は2,420円。

本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」より、地球連邦軍が開発した試作機「01ガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

特徴的な機体カラーを成形色で再現し、頭部を新規造形で立体化しており、01ガンダムが劇中で使用したハイパー・バズーカなど様々な武装が付属する。

「HG 1/144 01ガンダム」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装品です。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。