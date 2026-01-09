TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期ノンクレジットOP＆ED映像公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

毎週木曜深夜1時28分からTBSにて放送中のTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』のノンクレジットOP映像とED映像が公開された。映像は、子どもから大人へと成長した幼なじみたちの選択と絆を描き出した心揺さぶる映像となっている。

TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』は、月刊「なかよし」（講談社）で連載中の満井春香先生による大人気コミックが原作。2020年7月1日。高校2年生の水帆は、最悪な17歳の誕生日を迎えていた。 憧れの先輩に近づくチャンスはなくなるし、親には誕生日をすっかり忘れられているし……。しかも未知の感染症の流行で、部活の大会や修学旅行も中止になって、「私には“キラキラした青春”なんてない」――そう思っていた。 しかしそんな矢先、幼なじみの輝月から突然、“彼氏候補宣言”をされる。輝月の行動をきっかけに、深からも想いを告げられ、戸惑うばかりの水帆。さらに、藍と周吾もそれぞれの恋に向かって動き始め5人の関係性が崩れ始める――。 家族のように育った4人の幼なじみの男の子と、主人公の西野水帆との恋愛模様を描いた青春ストーリー。

大人になった水帆、周吾、藍、深が映し出され、そして最後に皆の前から姿を消していた輝月が登場し始まるオープニング映像。いつでも会える距離にいた幼少期から学生の頃。大人になり、それぞれがそれぞれの場所で奮闘している社会人としての“今”が描かれる。また、ME:Iが歌う『LとR』の情緒的なメロディーが、年齢を重ねたことで改めて自身の想いを伝えるべく動き出した5人の姿に寄り添う。

エンディング映像は、誰もいない水帆の部屋から始まる。コルクボードに飾られた水帆、輝月、深、藍、周吾ら5人の幼少期からの写真にクローズアップしていき、彼らの想い出を振り返る。“5人”としての想い出と、それぞれが“個人”として忘れられない想い出の場所や出来事が1枚ずつ飾られており、どの瞬間がそれぞれにとって大切な想い出なのか、手に取るように映し出されていく。また、最後の1枚はオープニング映像の最後と同じ、大人になった5人が砂浜から海を眺める後ろ姿となっており、大人になっても変わらない絆を伺わせるワンシーンが切り取られている。

●作品情報

TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』

2026年1月8日（木）深夜1時28分からTBSにて放送中

2026年1月11日（日）よる11時30分からBS11にて放送開始

※放送日時は変更になる場合があります。

配信情報

1月8日から毎週木曜日深夜2:00〜配信開始 ABEMA、dアニメストア、U-NEXTほかにて

第1期は各配信サイトにて全話配信中

＜イントロダクション＞

2020年7月1日。高校2年生の水帆は、最悪な17歳の誕生日を迎えていた。

憧れの先輩に近づくチャンスはなくなるし、親には誕生日をすっかり忘れられているし……。しかも未知の感染症の流行で、部活の大会や修学旅行も中止になって、「私には“キラキラした青春”なんてない」――そう思っていた。

しかしそんな矢先、幼なじみの輝月から突然、“彼氏候補宣言”をされる。輝月の行動をきっかけに、深からも想いを告げられ、戸惑うばかりの水帆。さらに、藍と周吾もそれぞれの恋に向かって動き始め5人の関係性が崩れ始める――。

家族のように育った4人の幼なじみの男の子と、主人公の西野水帆との恋愛模様を描いた青春ストーリー。

【スタッフ】

原作：満井春香（講談社「なかよし」連載）

監督：山元隼一

シリーズ構成：村井 雄

脚本：村井 雄、成尾 渚、谷畑ユキ

キャラクターデザイン：しいばいお

サブキャラクターデザイン：平田雄三、奥山鈴奈

プロップデザイン：植田大貴、氏家嘉宏

美術監督：黒澤成江、植田渓史

美術設定：片岡 浩、天水 勝

色彩設定：日比智恵子

撮影監督：船越雄弦

編集：櫻井 崇

音楽：井内啓二

音楽制作：日音

音響監督：今泉雄一

音響制作会社：グロービジョン

アニメーションプロデューサー：櫻井 崇

アニメーション制作：颱風グラフィックス

【キャスト】

西野水帆：新福 桜

羽沢輝月：浦 和希

柏木 深：吉高志音

和泉 藍：千葉翔也

星川周吾：猪股慧士

斉藤涼介：上村祐翔

倉敷千夏：田所あずさ

星川透吾：梅原裕一郎

白石真波：名塚佳織

黒田：風間万裕子

●配信情報

第2期OPテーマ

ME:I

「LとR」

配信リンクはこちら

https://ME-I.lnk.to/LR_st

第2期EDテーマ

berry meet

「初恋」

配信リンクはこちら

https://berrymeet.lnk.to/hatsukoi

●リリース情報

Blu-ray＆DVDBOX

Vol.1〜Vol.3 発売中

第2期 Blu-ray BOX発売決定！

発売日：2026年6月26日（金）

仕様：三方背BOX 原作・満井春香先生描き下ろしデジパック

封入特典：スペシャルブックレット

青春♡フォトクレイカード

青春♡ジャケット絵柄ポストカード

音声特典：オーディオコメンタリー

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

©満井春香・講談社/アニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」製作委員会

