滝沢眞規子「すごい使う」【無印良品】キッチングッズを紹介「3つ買い足しました」

『VERY NAVY』のカバーモデルを務め、ファッションセンスや丁寧な暮らしが幅広い世代から絶大な支持を受けている“タキマキ”こと、滝沢眞規子さん。そのライフスタイルに憧れている方も多いのではないでしょうか？そんな滝沢さんが、作り置きなどにも便利なキッチングッズを自身のYouTubeチャンネルで紹介してくれました！

滝沢さんが『【キッチングッズ＆家電18選】最近の購入品＆リピート品！新調コーヒーメーカー、レンジなど家電も♪』という動画の中で、「最近買い足した」と紹介してくれた商品がこちら。

◼︎無印良品のタッパー

動画内でアイテムの正式名称までは言及していませんでしたが、デザインなどからこちらが滝沢さんが紹介されていたものに似ているようです。

無印良品 / フタをしたまま電子レンジで使える バルブ付き密閉保存容器 小 税込690円（公式サイトへ）

エンジニアリングプラスチックを使用した耐熱耐冷温度に優れた保存容器。

透明度も高くガラスのような見た目でスタイリッシュ。蓋にバルブ（弁）が付けているので蓋をしたまま電子レンジで使用することも可能。（耐熱温度140℃、耐冷温度−20℃）

サイズは、深型の中サイズや大サイズなどもあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

◼︎作り置きに便利

滝沢さんは「無印のタッパーすごい使うんですよ、私」「作り置きとかもしますし、ちょっと残ったものも入れたりとか。このまま食洗機も大丈夫だし電子レンジもチンできるのでよく使うんですけど」と、日々愛用しているとコメント。

また「お弁当をたくさん作っていた時には、作り置きとかも結構量が多かったので大きめのタッパーを使うことが多くてそれはいくつかあるんですけど、この薄いものが結局最近の生活の中では1番使うのでこれを3つ買い足しました」と、サイズはその時の必要に応じて買うようにしていると教えてくれました♪

■動画もチェック

動画では、このほかにも、滝沢さんが日々愛用するキッチングッズの数々を公開！こちらもぜひチェックしてみてくださいね。