この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「億越えの資産を築く成功法！将来富裕層を目指すなら今から〇〇に投資してください！」と題した動画で、成功するためには根性論や努力だけでは不十分であり、科学的な手順で「脳を騙す」ことで、誰でも成功者の思考をインストールできると解説した。



宮脇氏は、多くの人が成功できない根本的な原因は、変化を嫌い現状を維持しようとする脳の「現状維持機能」が正常に働いているだけだと指摘する。この壁を突破するためには、科学的なアプローチが不可欠であり、その鍵となるのが「成功するまで成功したふりをする」ことだという。



これは単なる精神論ではなく、脳のメカニズムに基づいていると宮脇氏は説明する。研究によれば、脳は現実と想像を明確に区別できず、何かを鮮明にイメージすると、実際に体験した時と同じ脳の部位が活性化する。つまり、脳内の情報処理において、実際に目で見たことと、脳内で想像したことは機能的にほぼ同じだというのだ。



この性質を利用し、成功した自分を強くイメージしたり、普段から成功者が身を置くような高級ホテルのラウンジに行くなど、意図的に環境を変えることが重要だと宮脇氏は語る。体や五感が感じ取った「上質な体験」は、脳に「これが平常運転である」と認識させ、その状態が当たり前になるように脳が働き始めるという。このプロセスが、妄想を現実に変える力となる。



最後に宮脇氏は「成功は一朝一夕で成し遂げられるものではない。しかし、自身の脳の仕組みを理解し、日々の小さな習慣から理想の自分を演じることで、脳を騙し、成功へと導くことができる」と動画を締めくくった。