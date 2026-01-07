【上海＝田村美穂、ソウル＝依田和彩】中国を国賓訪問している韓国の李在明（イジェミョン）大統領は７日、訪中の全日程を終えた。

国益を重視する「実用外交」を掲げる李氏は、冷え込みが続いてきた中韓関係を改善軌道に乗せた一方、今後は日米韓関係とのバランスをどのように取っていくかが課題となる。

李氏は７日、上海で記者会見を開き、５日の習近平（シージンピン）国家主席との会談について、「韓中間の信頼回復に重点を置いた。その点で非常に大きな成果があった」と強調した。習氏に北朝鮮との関係の仲介役を担うよう要請したことも明らかにした。

李氏は５日の会談後、習氏から昨年１１月に贈られた中国製スマートフォンを使い、習氏らと撮影した自撮り写真を自身のＸ（旧ツイッター）に投稿し、良好な関係をアピールした。習氏にジャイアントパンダの新たなつがいの貸与も求め、韓国・聯合ニュースによると、６日に両国の実務者協議が始まったという。

一方、李氏は７日の記者会見で、中国に加え、日米や欧州、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）などの主要なパートナーとの関係を「バランスよく発展させる」と改めて強調。習氏に対し、「我々にとって日本との関係は、中国との関係と同じくらい重要だ」と伝えたと説明した。

ただ、記者団から、悪化している日中関係を仲裁する考えがあるかどうか問われると、「現時点で我々にできることは非常に限定的だ」と述べ、静観する考えを示した。

李氏は７日の記者会見後、訪中の最後の日程として、日本による統治に抵抗した朝鮮の独立運動家が１９１９年に設立した上海臨時政府の庁舎跡地で開かれた記念式典に出席し、「独立と解放に向けた中国と我々の激しい闘争は、両国の絆と連帯の根になるだろう」と演説した。中国側にとって記念式典は、歴史問題で対日共闘を演出する狙いがあったとみられる。