King & Princeが、2月16日に台湾で放送される『2026超級巨星紅白藝能大賞』に出演する。

通称“台湾版紅白”とも言われる同番組は、台湾、中華圏、韓国などアジアのアーティストが集い、紅組と白組に分かれてライブパフォーマンスを披露する年末恒例の大型歌番組。King & Princeは昨年、収録という形で同番組に初出演となったが、今年は台北アリーナで1月31日に行われる収録に参加予定。現地でパフォーマンスを披露するのは今回が初となる。

1月6日に出演第1弾アーティストとして発表されたKing & Princeは、番組のYouTubeチャンネルで公開されたメッセージ動画にて「この度、ついに二人で台湾のみなさんに直接お会いできることになりました！自分たちから会いに行けるということでこんなに嬉しいことはないです。行っちゃいます！！我們台北小巨蛋見（ウオ・メン・タイ・ベイ・シャオ・チュー・ダン・ジェン！＝台北アリーナで会いましょう！）要 來 哦！（ヤオ・ライ・オ！＝来てね！）」と現地語も交えてコメントを寄せている。

また、同番組は台湾ではTTV台視頻道にて放送されるほか、日本を含む海外からは番組のYouTubeより放送との同時配信にて視聴が可能だ。

さらに、本番組への出演を記念し、現在東京で開催中の『King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”』が1月31日～2月8日の期間、台北でも開催決定。会場では、昨年の同番組出演の際にKing & Princeが着用した衣装展示も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）