【ラスベガス（米ネバダ州）＝金井智彦】ソニーグループとホンダの合弁会社「ソニー・ホンダモビリティ」は５日（日本時間６日）、電気自動車（ＥＶ）「アフィーラ」の第２弾となる試作車を米ラスベガスで報道陣に公開した。

第１弾の「アフィーラ１」について、２０２７年前半に日本市場に投入することも明らかにした。

アフィーラ１はセダンタイプで、２５年から米国で予約を受け付けており、年内に米国で納車を始める。米国での販売価格は８万９９００ドル（約１４００万円）からで、日本での価格は未定となっている。

一方、第２弾は６日にラスベガスで開幕する世界最大級のテクノロジー展示会「ＣＥＳ」で展示する。

アフィーラ１より車内空間が広く、車高の高いスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）仕様で、２８年以降に米国で発売する予定だ。

ソニー・ホンダは、ソフトウェアの更新で機能を高める次世代車「ＳＤＶ」の開発を進めており、音楽や映画をダウンロードできる機能を備える。川西泉社長は「乗っている時間をどう楽しめるかが車内作りの基本だ」と語った。