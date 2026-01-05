伊藤沙莉＆蛙亭イワクラがCM初共演、マック「とろけるホットパイ」の誘惑にあらがえず

女優の伊藤沙莉（31歳）と、お笑いコンビ・蛙亭のイワクラ（35歳）が、マクドナルドのホットスイーツ「とろけるホットパイ」の新CMに出演。1月7日より「とろけるホットパイ『私のせいじゃない！』篇」の放映を開始する。



サクサクのパイ生地に、相性抜群のクリームをたっぷり詰めた大人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」から、今年は、昨年好評だった「生チョコクリームパイ」に加え、初登場の「塩キャラメルアーモンドパイ」を期間限定で販売。それに合わせて放映される新CMでは、伊藤とイワクラがCM初共演を果たした。



昨年に引き続き出演する伊藤と、マクドナルドのCMに初出演となるイワクラが登場するのは、“ジム帰り”のシーン。ふたりが「とろけるホットパイ」の誘惑にあらがえず、思わずお店へ引き寄せられていく様子を、誰もが口ずさめる山本リンダの名曲「どうにもとまらない」に乗せてテンポよく描写した。俳優とお笑い芸人のユーモラスな掛け合いと、等身大のリアクションが見どころだ。