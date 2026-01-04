お題は「真逆のシーンで使える服」1着でどこにでも行ける「ハズレがない」服と着回し方

どんな冒険心も受け止めてリアリティをもたらす、包容力の高いブラウン。あたりまえのようにそばにある色だからこそ忘れかけていた魅力とともに、そんな汎用性の高い色にひっかけたい新しさで、これからのスタイル設計を。







「シーンレスに着回せる」特別なブラウン

着まわせる服がベーシックなものだけとはかぎらない。軸になるアイテムを真逆のシーンにあてはめて、特別な１枚でもブラウンなら柔軟な装いができることを証明。着回したアイテムの詳細は記事の最後にラインアップ。







「ボアベスト」で昼と夜

〈DAY〉

ボアベスト／チノ（モールド） 茶トップス／サロン アダム エ ロペ、ブルーハイルーズデニムパンツ／インク（ともにサロン アダム エ ロペ） バッグ／ORSETTO（オルサ） シューズ／SACRA（インターリブ）



デニムサロペットにさらりと羽織りカジュアルの底上げ



インナーもブラウンを選び、ボアの主張をなじませて。サロペットでもずるっとはしない、適度なワイドストレートシルエット。ベルトループを少し高めに位置することで、自然と脚の始まりが高く見える。







〈NIGHT〉

ボアベストは着まわし。黒サテンノースリトップス／MIESROHE（MIESROHE ルミネ新宿1店） 黒スカート／アルアバイル シューズ／CORCOVADO（フィルム）



キレイを引き出すセンシュアルな黒との対比



肌感多めにまとめてドレスアップ。ボリューミィなボアと相反する繊細なシアー素材が華奢さを引き立てる働きも。







(コーディネートのプライスなど詳細)

【全24のスタイルとアイテム一覧】≫お題は「真逆のシーンで使える服」1着でどこにでも行ける「ハズれがない」服と着回し方






