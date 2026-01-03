大分鶴崎の2年生FW山下紫凰が3試合連続ゴールを決めた

第104回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が1月2日に各地で行われ、大分鶴崎（大分）は流通経済大柏（千葉）と対戦。

1-5で敗れたものの、FW山下紫凰が決めた先制ゴールが「一番衝撃的だった」「うますぎ」などと注目を集めている。

試合は前半22分、自陣中央でボールを引き取ったMF染矢宏輝が前線にスルーパス。これに反応した山下は、持ち前のスピードを活かして相手DFの前に入り込み、左足シュートを放つと、ゴール右に吸い込まれた。優勝候補の一角でもある流通経済大柏から先制ゴールを奪ってみせた。

しかし、前半33分にPKを献上してしまい同点に追いつかれると、後半の立ち上がり2分に勝ち越しゴールを許し、最終的に5失点。それでも山下が決めたゴールには「一番衝撃的だった」「1年間忘れずに覚えておこう」「冷静な裏抜けゴール」「やっぱ半端ねぇ」「山下紫凰くん、うますぎ」「スピード、ボディーバランスを兼ね備えている」など多くのコメントが寄せられ、2年生ながら3試合連続ゴールを決めた山下に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）