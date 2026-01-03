2025年を象徴する商業施設といえば、９月12日に開業した「ニュウマン高輪」だろう。



開業以来、さまざまな声が聞こえてくるが実態はいかに！？編集部・デスクの船山（40代）が実際に訪れてみた。

衣食住、すべての要素で“令和のいま”が凝縮



「ニュウマン高輪」に初めて足を踏み入れ、まず驚いたのが、全体的に“ゆとり”があること。



South５階の「BUNKITSU TOKYO」で特にそれを感じた。

ニュウマン史上最もデカくて、滞在する楽しみを感じられる！「ニュウマン新宿」の3.5倍、横浜の２倍という広さに約170店舗が並ぶ、スケールの大きさ。３つのカフェラウンジとMTGルーム合わせて223席を有す『BUNKITSU TOKYO』に新しい書店のカタチを見た



通路が広く、約10万冊そろう本のレイアウトもゆったり。カフェラウンジやMTGルームが設けられ、仕事もできる。



聞けば滞在価値を重視した空間作りをしているそうで、それを実感。

レストランフロア「LUFT BAUM」の雰囲気が東カレすぎる“ウルフギャング”や「KINTAN」の新ブランド『焼肉Bovin d'Or』、「それがし」の新店など11店舗が並ぶ。夜は完全にデート仕様



度肝を抜かれたのが28〜29階の「LUFT BAUM」。まるで某ラグジュアリーホテルのように植栽が豊かで、聞けば“都市の別荘”がテーマらしい。夜は照明を落とし、抜群にムーディ。レストランは11店舗と少数精鋭。



他のポイントは下にまとめるが、どこもセンス抜群で“１日中いたい！”と思う、心地良さが印象に残った。

サク飯でもハイレベルで、人気のお店がいっぱい！



カレー『Spice Theater』、ラーメン『AFURI』、クラフトビール『Sanity』が入るフードホール『SUPER RAW』が楽しく、サク飯が叶う。



館内には「バーミキュラ」のショップもあり、カフェやスイーツも充実。

施設内に大好きなサウナができると聞いて大興奮！



渋谷にある大好きな「SAUNAS」がこの冬、施設内にオープン予定と聞いて興奮。



渋谷同様複数のサウナ室があるそうだが、高輪ならではの夜景が見られるサウナ室に大いに期待が高まる。

40代男性に丁度いいアパレルブランドが多数！



「ニューバランス」「SALOMON」「ミズノ」など、私の好みのブランドだらけ。



映画美術監督・種田陽平氏が手がけた「PORTER CLASSIC CINEMA」のシネマな内装にも目を見張った。



◆



まさに、高輪で、令和の時代にできたから叶う唯一無二の施設だ。



本当の意味でここを普段使いできる大人になりたい、と誓ったのだった。

新宿、横浜に続く３店舗目となる「ニュウマン」ブランド。「South・North」「LUFT BAUM」のエリアに分かれ、ルミネ史上最大規模の敷地を誇る。2026年３月には新エリアが開業予定



■施設概要

施設名：ニュウマン高輪



【THE LINKPILLAR 1 SOUTH １〜５F】

住所：港区高輪２-21-２

営業時間：11:00〜20:00 ※基準営業時間、ショップにより異なる



【THE LINKPILLAR 1 NORTH １〜５F／28〜29F】

住所：港区高輪２-21-１

営業時間：11:00〜20:00／LUFT BAUM 8:00〜24:00（開放時間）