Minimalの人気クッキー缶からバレンタイン限定登場♡季節だけの特別な味わいを

日本発のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal」から、季節限定の「チョコレートクッキー缶 -Valentine Edition-」が登場します。フルーティな酸味やまろやかさなど、カカオの個性を丁寧に引き出した3種のクッキーを詰め合わせた人気シリーズの特別版です。見た目も味わいも異なる3つの表情を楽しめるクッキーは、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったり。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

3種のチョコレートが織りなす特別な味わい

今回のバレンタイン限定缶には、カカオの産地ごとの個性を活かした3つのクッキーがセットされています。

マダガスカル産カカオによるベリー感が心地よい「ミルクチョコレートサンドクッキー」、タンザニア産カカオの果実味が際立つ「チョコレートチップクッキー」、そしてガーナ産カカオの力強さが楽しめる「チョコレートがけクッキー」。

サクッ、ザクッ、しっとりと、それぞれ異なる食感が楽しめて、ひと缶で多彩なチョコレートの魅力を感じられます。

数量限定のバレンタインギフトに最適

「チョコレートクッキー缶 -Valentine Edition-」は、Minimalらしいシンプルで上品な仕上がりが魅力です。

富ヶ谷本店、代々木上原店、祖師ヶ谷大蔵店、麻布台ヒルズ店、そしてオンラインストアで2026年2月1日より販売され、価格は5,400円（税込）。

オンラインストアではMinimal Collective会員限定で購入できます。チョコレート好きの方にも、特別感あるギフトを探している方にも喜ばれる一缶です。

バレンタインを彩る特別なクッキー缶♡

季節限定の「チョコレートクッキー缶 -Valentine Edition-」は、産地ごとに異なるカカオの豊かな表情を手軽に食べ比べできる贅沢な一缶です。

Minimalならではの丁寧なものづくりが随所に感じられ、贈り物としてはもちろん、自分時間を彩るスイーツとしてもぴったり。

数量限定販売のため、バレンタインシーズンに特別感のあるチョコレートを贈りたい方は早めのチェックがおすすめです♡