ORANGE RANGE¤Î¹õÎò»Ë¡© ¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡È¤ªÂ¢Æþ¤ê¡É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤Ë
¡¡¤¤ç¤¦ÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤¹¤ëORANGE RANGE¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤âÈäÏª¤¹¤ë2007Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤ÎÌ¤¸ø³«¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛORANGE RANGE¤Î¹õÎò»Ë¡© ¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡È¤ªÂ¢Æþ¤ê¡ÉVer.¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËºÆ¤Ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³Ú¶Ê¡£º£Ç¯7·î2Æü¡á¡È²Æ¡Ê¤Ê¤Ä¡Ë¤ÎÆü¡É¤Ë¡¢·Ý¿Í¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÎáÏÂÈÇ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Ê¿À®¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¥Í¥¿ËþºÜ¤Î±ÇÁü¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£X¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¢YouTube¤Ç¤ÏµÞ¾å¾ºÆ°²è1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢TikTok¤Ç¤â¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬Î®¹Ô¡£¥Æ¥£¡¼¥óÀ¤Âå¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¤¸ø³«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢Åö»þ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¡£¤ªÂ¢Æþ¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÃ´Åö¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö±©ÌÜ¤ò³°¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤½¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ø¼°¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤¬µÞ¤¤ç¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²áµî¤ÎÁÇºà¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ORANGE RANGE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÊ±¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¤ä¤ä¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉÁ¼Ì¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åì±Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÇòÁÒ¿°ìÏº»á¤Ë¤è¤ëÀµ¼°¤ÊµöÂú¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸åÈó¸ø³«¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥ß¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¹õÎò»Ë¤¬Îò»Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ°²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¡¼¥ó¡É¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛORANGE RANGE¤Î¹õÎò»Ë¡© ¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡È¤ªÂ¢Æþ¤ê¡ÉVer.¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËºÆ¤Ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³Ú¶Ê¡£º£Ç¯7·î2Æü¡á¡È²Æ¡Ê¤Ê¤Ä¡Ë¤ÎÆü¡É¤Ë¡¢·Ý¿Í¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÎáÏÂÈÇ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Ê¿À®¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¥Í¥¿ËþºÜ¤Î±ÇÁü¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£X¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¢YouTube¤Ç¤ÏµÞ¾å¾ºÆ°²è1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢TikTok¤Ç¤â¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬Î®¹Ô¡£¥Æ¥£¡¼¥óÀ¤Âå¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ORANGE RANGE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÊ±¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¤ä¤ä¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉÁ¼Ì¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åì±Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÇòÁÒ¿°ìÏº»á¤Ë¤è¤ëÀµ¼°¤ÊµöÂú¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸åÈó¸ø³«¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥ß¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¹õÎò»Ë¤¬Îò»Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ°²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¡¼¥ó¡É¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£