¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë/nogachannel¡×¤¬¡¢¡Ö¡Úº©´ê¡ÛñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ10²ó¤ä¤Ã¤Æ¡ª¿ôÂ¿¤Î¤ª¿¬¤òÊÑ¤¨¤¿ºÇ¶¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ªºÆÊÔ½¸ÊÔ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÃÃ¤¨¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Î»ÑÀª¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¤ÏÉ¨¤ò90ÅÙ¤Ë¶Ê¤²¤¿¤Þ¤ÞµÓ¤ò¿¿²£¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ï¥¤¥É¥é¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢É¨¤¬Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³ÑÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢¤ª¿¬¤Î³°Â¦¤Ø¤Î»É·ã¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÈ¾±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¹ø¤òÈ¿¤é¤µ¤º¡¢¤ª¿¬Á´ÂÎ¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤¬»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤¬¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¿ÈÁé¤»¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢²£¸þ¤¤Î»ÑÀª¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¥¯¥é¥à¥·¥§¥ë¡×¤ò¾Ò²ð¡£Î¾É¨¤ò90ÅÙ¤Ë¶Ê¤²¤Æ¹ç¤ï¤»¡¢Â¤ÏÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¾å¤ÎÉ¨¤À¤±¤ò³«ÊÄ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¹üÈ×¤ÎÏÄ¤ß¶ºÀµ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Â³¤¤¤Æ¡¢²¼¤ÎµÓ¤ò¶Ê¤²¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¤ÎµÓ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ð¤·¤Æ¾å²¼¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥¢¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£µÓ¤¬ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤è¤êÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦°Õ¼±¤·¡¢¸å¤í¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¨¤òÎ©¤Æ¤ë¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¢¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¡¤·¡¢¤ª¿¬¤ò¹â¤¯»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ý¤Á¾å¤²¤¿°ÌÃÖ¤Ç¤ª¿¬¤ò¶¯¤¯°ú¤Äù¤á¤ë°Õ¼±¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Î¤¬»á¤ÏÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï½µ3²ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
8¥ö·î¤Ç-10kgÁé¤»¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ú²Ì¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤éÂ³¤¯¡ªÁ´ÊÆ¥è¥¬¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹RYT200ÊÝ»ý¡£