À¤³¦¤Î·è¾¡¤É¿¿¤óÃæ¤¬ÆüËÜ¿Í¡¡¥ì¥ó¥º±Û¤·¤ËÄ»È©¡¢¥Ý¡¼¥º¤Ë¤âÎÞ¤Ë¤âÂ£¤ê¤¿¤¤¡Ö·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¥Ã¡×
THE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥Õ¥©¥È¥³¥é¥à
¡¡2025Ç¯¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î¦¾å³¦¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£³ÆÂç²ñ¤ò¼èºà¤·¤¿¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡1991Ç¯°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¡£ÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤Ï13ÉÃ18¡Ê¸þ¤«¤¤É÷0.3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ç¤ÏÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤âÇØÉé¤Ã¤¿3¥ì¡¼¥¹¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò´Þ¤á¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤¿¡£¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦Ãæ¸ÍÀî ÃÎÀ¤¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡·è¾¡Ä¾Á°¡¢¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤¿»ä¤Ï´üÂÔ¤È¶ÛÄ¥¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼ÃÝ¤Ï8·î¤Ë12ÉÃ92¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£À¤³¦Î¦¾å¤ÇÎò»ËÅª¤Ê¶â¥á¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»£¤êÆ¨¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡»£±Æ°ÌÃÖ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë·è¤á¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È°ÌÃÖ¤ò»£¤ë¤¿¤á¤À¡£Í½Áª¤Ç¡Ö¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡×¡¢½à·è¾¡¤Ï¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×¤Î¥Í¥Æ¥í²ñÄ¹¤È¿Íµ¤Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£·è¾¡¤âÆ±¤¸¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£Âè5¥ì¡¼¥ó¤ÎÂ¼ÃÝ¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×Âè6Éô¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¡¢¥×¥Ã¥Á¿ÀÉã¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÈ¾¿È¤ò¤ä¤äº¸¤Ë·¹¤±¡¢±¦¼ê¤Ï¹ø¡£º¸¼ê¤Î¹Ã¤ò¸þ¤±¡¢¿¿ÀµÌÌ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ö¥¸¥ç¥¸¥çÎ©¤Á¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¡¼¥º¡£³Ð¸ç¡¢²ÃÂ®¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¾Âæ»ì¤â¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Â¼ÃÝ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Î¥ì¡¼¥ó¤É¿¿¤óÃæ¤ËÐÊ¤àÆüËÜ¿Í¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Ä¤Û¤É´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï5°Ì¡£¤¿¤Ã¤¿0.06ÉÃº¹¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÃËµã¤¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë·ü¤±¤ëÁÛ¤¤¤¬¡¢ÄË¤¤¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¤ÇÆ²¡¹¤ÎÀ¤³¦5°Ì¡£Â¼ÃÝ¤Î3¥ì¡¼¥¹¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥¸¥ç¥¸¥ç¹¥¤¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤Ï·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¥Ã¡ª¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦Ãæ¸ÍÀî ÃÎÀ¤ / Chise Nakatogawa¡Ë