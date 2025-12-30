¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¥·¥êー¥º15¼þÇ¯µÇ°¤·¤¿¿·¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¥¹¥¿ー¥È¡¡µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡¢ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¤é½Ð±é
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¥·¥êー¥º¤Î15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·ÈÖÁÈ¡Ø15¥·¥çー¥È¥é¥¸¥ª¡Ù¤¬¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡ÙÆâ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î6Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢1¥«·î¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë4¥·¥êー¥º¤«¤é¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡1·î6Æü¡¢13Æü¤Ï¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¤«¤éÄ«¹á²ÌÎÓÌò¤Îµ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡ÙLiella!¤«¤éÍÕ·îÎøÌò¤ÎÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù¤«¤éÆüÌî²¼²ÖÈÁÌò¤ÎÜÀ°æ´õ¼Â¤Î3¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡1·î20Æü¡¢27Æü¤ÏÆ±¤¸¤¯µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡ÙLiella!¤«¤é¥¦¥£ー¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¬¥ìー¥ÆÌò¤Î·ëÆá¡¢¡Ø¥¤¥¥Å¥é¥¤¥Ö¡ª LOVELIVE! BLUEBIRD¡Ù¤¤¤¤Å¤é¤¤Éô¡ª¤«¤é¹â¶¶¥Ý¥ë¥«Ìò¤Î°½ºéÊæ²»¤Î3¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë