¡Ú¿©¤ÙÊªÅÇ¤½Ð¤·¤Ç±ê¾å¡ÛÂç¿©¤¤·Ï½÷ÀYouTuber¡¢¿À·ÐÀ°ß±ê¤òÊó¹ð¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÈÁûÆ°¡É¤Ø¤Î¼Õºá¤ÈÀâÌÀ
¡¡Âç¿©¤¤·Ï½÷ÀYouTuber¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤®¤â¤Á¤¬¡¢12·î29Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢ÂÎÄ´°²½¤Ë¤è¤ëÌë´ÖÉÂ±¡¤Î¼õ¿Ç¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤®¤â¤Á¤Ï¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç¿Ç»¡Âæ¤Ë²£¤¿¤ï¤ë²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡ÔÂÎÄ´¤Î°²½¤ÇÌë´ÖÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¡¿À·ÐÀ°ß±ê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¡¿ôÆü´ÖÎÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤Èµ¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ô¸¡ºº¤Î¿ôÃÍ¤«¤éÉÏ·ì¤â¤Ò¤É¤¯¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¿ôÆü´Ö¤Ï¡¡º£¸½ºß»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î°Ê³°¤Î°Æ·ï¤Ï¡¡»£±Æ¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ô¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤ÈÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡Ú¿©¤ÙÊªÅÇ¤¼Î¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Û¤¤Á¤ó¤È¼Õºá¤¹¤ë¤Ê¤ê¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Õ
¡Ô¤È¤®¤â¤Á¤µ¤ó¡Ä¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡ÁÅÇ¤½Ð¤·¤Î»ö¤Ï¥¹¥ë¡¼¤À¤·¡¢ÂÎÄ´°¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Õ
¡¡ËÜ¿Í¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡ÈÁûÆ°¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤ä¼áÌÀ¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤È¤®¤â¤Á¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñºß½»¤Ç¡¢¸½ÃÏ¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤à¿ô¡¹¤ÎÂç¿©¤¤Æ°²è¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¿¿Íµ¤YouTuber¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¡¢12·î30Æü»þÅÀ¤Ç85.2Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·12·î21Æü¡¢´Ú¹ñÉ÷¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥Ã¥È¥°¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤Ç¡¢¿©¤Ù¤â¤Î¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÇÌá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡È¾ï½¬Åª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬¤¤¤Þ¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤®¤â¤Á¤Ï22Æü¡¢Æ°²è¤ÇYouTube³èÆ°¤ÎÌµ´ü¸ÂµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤³¿ô¥«·î¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Èµ¿ÏÇ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢¤È¤®¤â¤Á¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ç¡È¿À·ÐÀ°ß±ê¡É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±ê¾å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿Âç¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡ÈÅÇ¤½Ð¤·¡Éµ¿ÏÇÆ°²è¤Ø¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò´Ó¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡½÷À¤ÎÂç¿©¤¤·ÏYouTuber¤Ç¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¤â¡¢11·î¤ËËýÀÅª¤Ê°ß¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍýÍ³¤Ï2¿Í¤È¤âÄ¹Ç¯¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤¤¡¢Âç¿©¤¤¤Î¤»¤¤¤ÇÂÎ¤ò²õ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤®¤â¤Á¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Æ°²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Þ¤º²¿¤«¤·¤é¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Û¤·¤¤¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢¿©»ö¤Ï³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬ºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤À¡£