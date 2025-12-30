ゴディバのロゴって2026年のお年賀にぴったり！干支に合わせたデザインの特別なコレクションも登場！
チョコレートブランドの「ゴディバ」のシンボルマークにも馬が描かれていることから、午年である2026年にはぴったり。そんな「ゴディバ」から新年に向けた「ゴディバ ニューイヤー コレクション」が発売された。
【写真】商品パッケージにもデザインされている「ゴディバ」のシンボルマーク
■「ゴディバ」のシンボルマークは馬にまたがった裸婦
「ゴディバ」の名前は11世紀の英国の伯爵夫人レディ・ゴディバに由来する。重税を課そうとする夫を戒め、苦しむ領民を救うために自らを犠牲にした誇り高き彼女の姿を描いたのがブランドのシンボルマークとなっていて、すべての商品にマークがデザインされている。
「ゴディバ ニューイヤー コレクション」は、2026年の干支「午」をデザインした限定コレクション。お年賀や新年の集まりなどにはよりぴったりだ。「ゴディバ ニューイヤー コレクション アソートメント」は、干支の午を箔で表現した華やかなボックスに、レディ・ゴディバをデザインした限定チョコレートや、ゴディバの伝統的な味わいを詰め合わせている。
限定フレーバーは、甘酸っぱいラズベリーとオレンジガナッシュをホワイトチョコレートで包んだ「ホワイト ラズベリーオレンジガナッシュ」、ピエモンテ産のヘーゼルナッツを使ったプラリネをミルクチョコレートで包んだ「ミルク ヘーゼルナッツ プラリネ」、そして塩味の効いたキャラメルガナッシュをダークチョコレートで包んだ「ダーク キャラメル」の3種。
6粒入(2160円)、9粒入(3240円)、15粒入(5400円)と3種類あるので、自分用やギフト、大人数で集まるときの手土産など、シーンに合わせて選べる。
「ゴディバ ニューイヤー コレクション サブレショコラ」(5個入2268円、9個入3888円)は、サクッと焼き上げたサブレでチョコレートガナッシュをサンドした焼き菓子。「ラズベリー＆ダークチョコレート」、「ホワイトチョコレート」、「抹茶＆ホワイトチョコレート」の3種の詰合せになっている。こちらも干支の午をあしらった限定ボックス入りで、2026年の幕開けにおすすめ。
そして、ラグジュアリーなコレクションも。「ゴディバ ラグジュアリーボックス チョコレート75粒／フールセック サレ14枚」(2万3220円)は、文字通り、ラグジュアリーな詰め合せで、ゴディバならではのアートのように美しいチョコレートや、シンプルで繊細なカレ、ベルギー産チョコレートを練り込んで焼き上げたフールセックが並ぶ。シンプルながらもゴージャスに仕上げたレザー風のボックス入りというのも特別感があり、大切な人との大切な時間にぜひ。
■運試しにもぴったり！京都・上賀茂神社との共同企画商品も
ほかにも、新年にぴったりなのが「ニューイヤー フォーチュン アソートメント」。こちらは、京都最古の神社のひとつで世界文化遺産の上賀茂神社との共同企画商品。
年の初めに白馬(あおうま)を見ると1年の邪気が祓われるという故事に由来する、宮中の儀式「白馬節会(あおうまのせちえ)」を神事化した「白馬奏覧神事(はくばそうらんしんじ)」を行っているのが上賀茂神社だ。
神事にちなみ、白馬をデザインしたパッケージに、馬に乗ったレディ・ゴディバをデザインしたチョコレートを詰め合わせている。このホワイトチョコレートに淡いブルーのハートが付いていたら大当たりで、うまくいく1年になるはず。
さらに、絵馬をイメージしたカードは、レディ・ゴディバと合わせて9頭の馬が描かれていて、“9頭の馬が行く”で“うまくいく”というユーモアあるデザインになっている。これには4種の“うまくいくメッセージ”が書かれているが、どんなメッセージかは箱を開けてからのお楽しみ。
「ニューイヤー フォーチュン アソートメント」は3粒入(1674円)と6粒入(3078円)があり、新しい年に運だめしをしてみるのも楽しい。
「ゴディバ ニューイヤー コレクション」も「ニューイヤー フォーチュン アソートメント」も2026年1月7日(水)までの限定販売。午年にぴったりのチョコレートで、新年をお祝いしよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
