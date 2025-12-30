築地銀だこ×HUNTER×HUNTER♡冬限定コラボたこ焼登場

2025年12月10日から、築地銀だこが人気アニメ『HUNTER×HUNTER』とコラボレーション♡日本国内チェーン初となる大規模企画で、ゴンやクラピカたちの物語をイメージした特製スリーブ付きのたこ焼（8個入り）や、限定デザインクリアファイル付きだんらんパック（24個入り）、クロワッサンたい焼BOX（6匹入り）などを展開。ファン必見のオリジナルグッズも登場し、冬を彩るスペシャル企画です♪

期間限定！コラボたこ焼8個入り

「287期ハンター試験」をイメージした特製たこ焼は、ゴンの旅立ちや人気キャラクター・ヒソカとイルミを表現した限定スリーブ＆コラボカード付き。

豪華箔押し仕上げで、レアカードやシークレットカードも。全国の築地銀だこ店舗（一部除外）で、2025年12月10日（水）～2026年2月9日（月）の期間限定で楽しめます。

8個入りで、ファンもたこ焼好きも大満足の一品です。

オリジナルだんらんパック＆たい焼BOX

24個入りの「だんらんパック」には描き下ろしイラストを使用した限定クリアファイルが付属。笑顔いっぱいのナカマタチと共に、家族や友人と楽しむ“だんらん”を演出します。

また、クロワッサンたい焼BOX（6匹入り）もコラボ限定デザインで登場。オリジナルミニキャラ21体が随所に登場し、グッズとしても楽しめます。

銀だこならではの味わいと、HUNTER×HUNTERの世界観が見事に融合♪

公式アプリで先行公開＆キャンペーン

築地銀だこ公式アプリでは、コラボ企画や限定グッズの詳細を先行公開中。さらに、アプリやXでのプレゼントキャンペーンも実施予定です。

未知への挑戦をテーマに、アニメの世界観を楽しみながら、限定グッズやカードを集める特別企画が盛りだくさん。

期間限定コラボを見逃さず、銀だこハンターとして冬を満喫しましょう♡

