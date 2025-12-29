大活躍の聖和学園MF小杉唯斗

聖和学園（宮城）は12月29日、第104回全国高校サッカー選手権大会の1回戦で那覇西に3-0で快勝した。

勝利の立役者となったのはエースナンバー「14」を背負ったMF小杉唯斗。1得点1アシストの活躍を披露し、「やってきたことが報われた。やってきてよかった」と笑顔を見せた。

小杉は後半7分、右サイドからのコーナーキックでキッカーを務め、DF遠藤壮琉の先制ゴールを演出。さらに同22分にはボックス内でこぼれ球を拾い、相手のタイミングを外すボールコントロールから右足のシュートで追加点を奪った。

試合後に「自分の持ち味は出し切れはしなかった」と振り返ったが、その存在感は絶大だった。得点後には「チームメートからやってと言われていました」というロンダートからのバク転パフォーマンスを披露して会場を沸かせた。小さい頃から体操教室に通い、そこで身につけたボディバランスはサッカーのプレーにも生かされているという。

全国大会を前にチームのエースナンバーである「14」を託された小杉は「エースナンバーをもらったのでらしいプレーを意識しながらやっていきたい」と強い心構えで本大会に臨んでいる。プレッシャーもあったはずだが、それをものともせずに期待に見事に応えた。加見成司監督も「彼の出来がチームに影響を与える。たくさんボールをよく去って攻撃のリズムを作った」と称えていたなか、本人も「やってきたことが報われた。やってきてよかったなと思いました」と語った。（石川 遼 / Ryo Ishikawa）