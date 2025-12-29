2026年【人生の転機が訪れる】12星座ランキング　獅子座は大幸運期に突入！射手座は解放される年◎新天地を目指して

現状を変えたいと思っているあなた。新たな年には、意外な人との出会いや驚くような出来事が待っているかもしれません。今回は、2026年に人生の転機が訪れる星座を、ランキング形式で紹介していきます。

★運勢第1位……双子座

変革の星・天王星が2026年4月、本格的に双子座に入ってきます。古い概念をくつがえし、独創的な変化がもたらされる年となる予感。双子座の人は自己成長をし、これまでの生き方が大きく変わる大転換期となるでしょう。

★運勢第2位……獅子座

2026年後半、大幸運期に入る獅子座の人。大きな人生の流れに乗っていく年となるでしょう。人生のターニングポイントが訪れ、人気運もアップします。仕事で評価されたり、思わぬ大抜擢をされたりする可能性も。ステキな出会いも期待大。

★運勢第3位……射手座

これまで射手座の人を縛ってきたものから、解放される年となるでしょう。執着を手放し、もやもやした状況から抜け出していきます。自分らしく生きるのが、何よりも大事。好奇心を全開にして、新天地を目指していきましょう。

★運勢第4位……牡羊座

2026年、牡羊座の人は夢を叶えるパワーにあふれています。特に、これまで努力してきたことがあれば、仕上げの年となりそう。ただし、運を待っているだけではダメ。積極的に動いていけば、理想の未来が待っているはず。

★運勢第5位……蟹座

2026年前半は、どんどんチャレンジしていく時期。新しい経験を通して、自分に向いていることがわかってきます。2026年の後半は、仕事やお金に関して成功のチャンスが到来！ 蟹座の人をサポートしてくれる人も現れるでしょう。

★運勢第6位……牡牛座

無意識に抱えてきたテーマが、2026年に表面化してくるでしょう。特に、家族やいつもいる場所、これまで変わらなかった事柄がいよいよ動き出していく模様。転機が起きれば、とんとん拍子に進んでいくので安心して。

★運勢第7位……蠍座

2026年、転機のきっかけは、遠い場所にあるでしょう。たとえば、旅行に行ったり、海外文化に触れてみたりするなど、どこか遠くへ気持ちが向いているときが転機のチャンスです。行きたい場所があれば、迷わず出かけてみて！

★運勢第8位……天秤座

現状に不平不満やマンネリを感じたら、転機のサインとなります。特に、2026年の前半は、転職、昇進、家族の変化など、社会的な立場での節目が訪れるでしょう。目の前の問題と向き合えば、人生が好転する兆しです。

★運勢第9位……乙女座

2026年の転機は、「手放すこと」がきっかけとなるでしょう。10年後どうなりたいかなど、未来図を描き、必要のないものを手放したとき、状況が動きだします。特に、ライフスタイルの変化が幸せへと導くカギとなるでしょう。

★運勢第10位……山羊座

2026年の前半は、パートナーシップ運が上昇中。恋愛や親しい人との関係において、ひとつの転機が訪れるでしょう。新しい出会いがあったり、または今のパートナーとの絆が深まったり、ステージが変わるきっかけとなる予感。

★運勢第11位……魚座

2026年、大きな転機はありませんが、ゆっくりと状況が変わっていくので、焦らずに進んでいきましょう。本来の目的を忘れずに、迷ったときは直感を信じること。そうすれば、年の終わりには願う方向にたどり着いているはず。

★運勢第12位……水瓶座

2026年は、転機が起きる準備段階の年となります。ライフワークバランスの充実を目指すことで、自分に合った人生の基盤が整っていくでしょう。心地いい状態を見つけるために、「自分にとって何が幸せか」を考える時期となりそうです。

★まとめ

2026年は、歴史的に大きな転換期が訪れるでしょう。どの星座の人にとっても、自分をかえるチャンスがあります。ぜひ、好転のチャンスをつかみ、未来を輝かせていきましょう。

（金森藍加）