¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡ØSASUKE¡Ù¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ä2025Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÈÉÔ¾Í»ö¡õÂç±ê¾å¡É¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿®Íê²óÉü¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ
¡¡º£Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÏÉÔ¾Í»öÂ³¤¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼º¸À¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÂç¥±¥¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÙÔÂ¤ÊÔ½¸¤Þ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿®Íê¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹½ÐÍè»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤ÈÊü¸À¤·Âç±ê¾å¤·¤¿¤Î¤Ï10·î¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡BSÄ«Æü¡Ø·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ÏÅÄ¸¶»á¤¬¼Õºá¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢VTR¼ýÏ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤ò¥«¥Ã¥È¤»¤ºÊüÁ÷¤·¤¿È½ÃÇ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈÀÕÇ¤¼Ô¤âÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15Ç¯Â³¤¤¤¿Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÈ¯¸À¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÃæ¿´¤Ë¹Ó¤ì¤¿¡£
¡Ö8·îÊüÁ÷¤Î¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºä¾åÇ¦¤Î°¦¸¤¼ºí©¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÁÜº÷Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¹âÎðÃËÀ¤Ë¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇµÍ¤á´ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸¤¤òÆ¨¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¡Ø¥Ð¥«3¿Í½°¡Ù¤ÈÇÍÅÝ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¤Ç¡¢STARTO¼Ò¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥ë¡¼¥×¡¦KEY TO LIT¤ÎÃö¼íÁóÌï¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤À¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¤¢¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11·î18Æü¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢timelesz¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÂØ¤¨²Î¥®¥ã¥°¤¬±ê¾å¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤Ç¼Õºá¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç¤Î¥±¥¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö10·î26Æü¼ýÏ¿¤Î¡ØSASUKE2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤µ¤ó¤¬º¸Â¹Ã¤òÇíÎ¥¹üÀÞ¤·Á´¼£3¥«·î¡£12·î24Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÄ©Àï¥·¡¼¥ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤ì¡¢¾Î»¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È·Ý¿ÍÏÈ¡ÉÍ¥¶ø¤Ø¤Îµ¿Ìä¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11·î¼ýÏ¿¤Î¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¡¦º´Ìî³Ù¤µ¤ó¤¬¹â¤µ2.5m¡¢17ÃÊ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÃåÃÏ»þ¤ËÁ´¼£9¥«·î¤Î½Å½ý¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë12·î11Æü¡¢¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥í¥±¤ÇSUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¤µ¤ó¤¬¹üÀÞ¡£¤¿¤À¡¢3Æü¸å¤Î14ÆüÊüÁ÷¤Ç¤Ï¼Õºá¥Æ¥í¥Ã¥×¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ¸å¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤À¡£¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Îº£¸å¤¬ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¤Ë¤âÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö3·îÊüÁ÷¤Î¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤ÇÃæ¹ñ½Ð¿È¤Î½÷À¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÙÔÂ¤¤·¡¢¡ØÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¥«¥é¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£Åö½é¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÆÈÃÇÅª¤ÊÊÔ½¸¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î¤ËBPO¤¬¸øÉ½¤·¤¿°Õ¸«½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡Ø¥ª¥Á¤¬¼å¤¤¡Ù¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¡¡¾å»Ê¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¡ÈÌÌÇò¤µ»ê¾å¼çµÁ¡É¤¬À¸¤ó¤ÀÙÔÂ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡2024Ç¯Ëö¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæµïÀµ¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë°ÊÍè¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤ÈÙèÙé¤¹¤ëÀ¼¤âº£¤Ê¤ªÀ¹¤ó¤À¡£ÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢³Æ¶É¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡×¡Ö°ÂÁ´´ÉÍý¤Î°ìÁØ¤ÎÅ°Äì¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤³¤½¡È·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¼¡¼¡£