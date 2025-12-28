YouTuberのヒカルさんが、2025年12月25日にYouTubeを更新。YouTuberのカジサックさん、シンガーソングライターのGACKTさんとの対談を行った。

「ヒカルにとって、別にそこ触れなくてもいいとこじゃん」

ゲストと酒を飲みながら本音で語り合う、「泥酔はしご酒」という企画でトークを行った3人。

ヒカルさんは12月19日、元キャバクラ嬢で実業家の進撃のノアさんとの離婚を発表したばかり。5月に交際期間ゼロで結婚する「0日婚」をしたが、ヒカルさんが9月、配偶者以外の相手との恋愛や性的関係を認める「オープンマリッジ」を宣言し、批判が相次いだ。ヒカルさんのチャンネル登録者数が27万人減少するなど、炎上状態となった。

12月25日の動画では、GACKTさんが「ここ最近一番感動したのは、ヒカルの立場で、オープンマリッジの話したじゃん」と切り出した。

感動したという理由を、GACKTさんはこう語った。

「どう考えたって、ヒカルにとって、別にそこ触れなくてもいいとこじゃん。言っても損だし、言わなくても損だっていう選択肢がもしあるとしたら、ヒカルがそれを言うことによって、言う損を選んでるっていう」

「それを言うことによって、今後ヒカルの人生って、もっとヒカルらしく生きていける選択肢を取ってるわけじゃない」

炎上は「僕には非常に滑稽に見える」

ヒカルさんが批判を浴びたことについては、こう持論を展開した。

「オープンマリッジの話をヒカルがしました。これに関わってるの誰？ って言ったら、奥さんだけじゃない。だって世の中の人他人事でしょ？ それに対してああだこうだ言うのって、いやお前、外野じゃないの？ って思わない？」

そして、炎上状態を「僕には非常に滑稽に見える」と切り捨てた。

ヒカルさんのチャンネル登録者数が減ったことについては、こう評価した。

「全体のパーセントで言うと5％ぐらいでしょ？ これってすごいことなんだよ。だって全体のヒカルのことを好きな人たちがいて、ヒカルのことを好きな人たちのうちの5％で終わったってことは、95％はそれを、100％賛成したわけではないにせよ、『だってヒカルだしな』っていうところに落ち着いたわけじゃん。これってめちゃくちゃ大きいことだと思うんだよ」

「むしろ95％の人たちが、これを100％じゃないにしろ容認したんだ、っていう。この構図がすごいことなんだよ」