外を眺めている姉犬と妹猫の後ろから兄犬が…。3匹のいつものほのぼのとした光景が反響を呼んでいます。話題の投稿は1万件を超えるいいねを獲得し「ピッタリくっついててかわいー」「幸せいっぱい猫ちゃんですネー」「お姉ちゃんと同じ格好してる」といったコメントが集まっています。

仲良し3匹のおなじみの光景

Instagramアカウント「LOTTA.MARESUKE&POH」に投稿されたのは、妹猫と姉犬、兄犬とのほのぼのとした日常の様子です。姉犬のロッタちゃんに寄り添って窓から外を眺めている妹猫のポーちゃん。そんなポーちゃんを兄犬のマレスケくんが後ろから見つめていました。

マレスケくんに気づいたポーちゃんはイカ耳になり臨戦態勢に！マレスケくんにちょっかいを出され、バトルが始まったのだそう。

この光景はいつものことだという飼い主さん。ロッタちゃんも、自分のおしりの上でポーちゃんとマレスケくんがけんかをしていてもまったく気にしていなかったそうです。なんともほんわかする光景でした。

すぐに仲良しに

子猫のポーちゃんは、生後2～3週間のころに飼い主さんのおうちの家族になったそうです。初めてポーちゃんを見たロッタちゃんとマレスケくんは大興奮だったのだそう。

対面すると、ポーちゃんはロッタちゃんに甘え、ロッタちゃんはママ犬のようになり、マレスケくんとポーちゃんは遊び仲間のような関係になっていたそうです。

種族を超えたきょうだいバランス

マレスケくんはポーちゃんのことが可愛くて仕方なくてちょっかいを出しているようです。そしてポーちゃんは「ヘタに動くとちょっかい出される」と思っておとなしくしていたこともあったのだそう。

ですが、ポーちゃんはやられたらやり返すタイプだそうで、やさしい猫パンチをするそうです。犬と猫で種族は違っていても、本当のきょうだいのようにバランスが取れているポーちゃん、ロッタちゃん、マレスケくんでした。

投稿には「この様子をただ見ているだけで、心がほんわかするわ」「姉、兄、妹の関係性がよくわかる微笑ましい光景ですね」「もう3人ですっかり仲良しですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「LOTTA.MARESUKE&POH」では、ロッタちゃん、マレスケくん、ポーちゃんの日常が投稿されています。

