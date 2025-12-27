クリスピー・クリーム・ドーナツ♡干支“午”ドーナツで新年を祝う

クリスピー・クリーム・ドーナツでは、2025年12月26日（金）より年末年始限定の『LUCKY JUMP! 干支ダズン（12個）』を全国店舗※1で販売♡干支“午”モチーフの『キャラメル ホース カスタード』やお正月らしい『ラッキー ストロベリーリング』、冬の人気『チョコレート スノーマン』など、新年を華やかに彩るドーナツが勢揃い。ご家族や友人と一緒に、笑顔あふれる“ラッキー”な時間を楽しめます♪

『キャラメル ホース カスタード』（378円/イートイン385円）は、ふわふわドーナツにキャラメルコーティングとコーヒー味チョコの耳、アーモンドクランチのタテガミを施した干支ドーナツ。

中にはコクのある北海道産牛乳使用のカスタードクリームを詰め、仕上げにホワイトチョコで大きな鼻を描きました。新年にぴったりの華やかさです。

冬限定＆お正月ドーナツ集合

『ラッキー ストロベリーリング』（313円/イートイン319円）は、お正月飾りをイメージした赤基調のドーナツ。

ホワイトチョコでコーティングし、ストロベリーピューレ入りナパージュとアラザンで華やかに仕上げました。

『チョコレート スノーマン』（334円/イートイン341円）はリッチな生チョコ入りのチョコクリームにマフラーを巻いた冬の人気者♡

ダズン＆福袋セットでお得に

LUCKY JUMP! 干支ダズン（12個）：3,024円/イートイン3,080円

LUCKY JUMP! 干支ダズン ハーフ(6個)：1,641円/イートイン1,672円

LUCKY JUMP! 干支ボックス(3個)：918円/イートイン935円

干支ダズンプレミアムセット：7,000円（12個ダズン＋ミニバッグ＋クリアボトル＋ドーナツパスポート×2枚）

干支ダズンセット：5,000円（12個ダズン＋ミニバッグ＋ドーナツパスポート1枚）

オリジナル・グレーズド®ダズンハーフセット：4,000円（6個グレーズド＋ミニバッグ＋ドーナツパスポート1枚）

公式アプリ本会員限定で抽選購入可能、店頭販売は一部店舗で2026年1月1日（木）～なくなり次第終了です。

新年は干支“午”ドーナツでラッキーに♪

クリスピー・クリーム・ドーナツの『LUCKY JUMP! 干支ダズン』シリーズは、干支“午”のキャラメルドーナツや冬の人気スイーツ、定番オリジナル・グレーズド®まで華やかに詰め合わせ♡

公式アプリ限定の福袋やダズンセットで、お得に新年を祝えます。家族や友人とシェアして、笑顔あふれるラッキーな時間を楽しんでください♪