この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、YouTubeチャンネルで『【痔】手をもむだけで肛門周辺の血流を改善し、痛みを解消!』と題した動画を公開した。痔の悩みを抱える人は多いが、医療機関への受診に抵抗を感じるケースも少なくない。音琶氏は動画の冒頭で、自宅で気軽に実践できる手もみセラピーを紹介することで、そうした人々に向けたセルフケアの選択肢を提供している。



痔の原因として、音琶氏は便秘だけでなく下痢も影響すると指摘する。多くの人は便秘が痔を引き起こすと考えがちだが、実際には下痢による頻繁な排便も肛門周辺への負担を増大させる要因となる。さらに不規則な生活習慣が腸内環境や排便リズムを乱し、症状を招きやすくなることから、日常的な予防の重要性が強調されている。今回の手もみセラピーで扱う反射区は、左手のみに存在する3つのポイントである。具体的には「下行結腸」「肛門」「直腸」の反射区であり、これらを順に刺激することで肛門周辺の血流改善を図る仕組みだ。



まず下行結腸の反射区は、左手の薬指と小指の間から手首に向かって下がった位置にある。親指の角を使い、リズムを数えながらゆっくりと垂直に圧をかける方法が示されている。音琶氏は動画内で「1、2、3、4、5、6、7」と数えながら実演し、視聴者が同じテンポで押せるように配慮している。次に肛門の反射区は、人差し指と中指の延長線上、手首から一定の距離をとった箇所に位置する。ここでも同様に親指を用いて、数を数えながら丁寧に圧をかけていく。最後に直腸の反射区は、肛門の反射区のすぐ隣にあり、中指の延長線上で少しずれた位置が目安となる。それぞれの反射区を継続的にもみほぐすことで、肛門周辺の血行が促進され、痛みの緩和につながるとされている。



音琶氏は動画の終盤で、症状が出てから対処するよりも、日頃から予防することの方が身体には望ましいと語る。デリケートな悩みであるからこそ、病院へ行く前に自宅で手軽に試せる方法を知っておくことには意味がある。継続的なセルフケアによって再発を防ぎ、症状の軽減や予防に役立てることができるだろう。動画では親しみやすい語り口で各反射区の位置が丁寧に説明されており、初めて手もみセラピーに触れる人でも実践しやすい構成となっている。痔に悩む人にとって、日常生活の中で取り入れやすいケア手段を示した内容である。