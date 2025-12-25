NHK大阪放送局に単身赴任している高瀬耕造アナ（12月26日に50歳）が東京アナウンス室に帰って来るという。3年ぶりの凱旋となるか――。

＊＊＊

【写真12枚】高瀬アナと共に起用される案があったという中川安奈アナ、「何も着てない」疑惑の1枚

東京で活躍していた高瀬アナが大阪局へ異動したのは2023年4月。デイリー新潮は同年2月6日配信の「武田真一アナ退職で、NHK大阪放送局に『高瀬耕造アナ』が異動 局内で囁かれる“不安要素”とは」で、21年春から大阪勤務だった武田真一アナ（58）が退局するため、その穴埋めとして転勤することになったことを報じた。NHK関係者は言う。

「高瀬アナは兵庫出身とはいえ、大阪行きには躊躇したと思います。東京には15年もいたわけですし、『国会中継』や『ニュース7』（土日祝日）などNHKでは重視される報道番組を任されてきました。何より、午後1時からのニュースでは“昼ドラ受け”、『おはよう日本』では“朝ドラ送り”の両方を担当したアナウンサーとして視聴者から親しまれていましたからね。それが大阪では夕方の『ニュース きん5時』とお昼の『列島ニュース』だけになるというので、彼の実力に見合わぬ“役不足”だと思われていたのです」

高瀬耕造アナ（NHK公式HPより）

むろんNHKも高瀬アナをそのまま放っておいたわけではない。

地方アナで「紅白」司会

「半年後の23年10月からは朝ドラ『ブギウギ』のナレーションを担当し、大晦日の『NHK紅白歌合戦』では司会に抜擢しました。実は、東京アナウンス室以外のアナウンサーが『紅白』の司会に起用されたのはこれが初めてでした。そして今年1月には、NHK大阪放送局と関西民放が連携した『阪神・淡路大震災30年 守りたい、だから伝える』で司会を務めるなど大きな仕事を任されています」

1995年1月の震災当時、彼は入学した関西の私大を辞め、東京の大学を再受験するために兵庫県加古川市の実家に戻っていたという。その後、早稲田大学に入り直し、NHKに入局することになるのだが、この番組の会見で次のように語っていた。

高瀬アナ：阪神・淡路大震災について真正面から向き合うということをしてこなかった。どこかでずっと引っかかっていて、負い目もありました。

そしてこう締めくくった。

高瀬アナ：30年ずっと苦しみを抱えてきた方を取材して、自分のちっぽけな個人の考え、意識みたいなものは良い意味で吹き飛びました。

大阪に移って2年、吹っ切れたのかと思いきや、そうでもなかったようだ。

「さらに1年、大阪勤務が決まりました。彼が東京アナウンス室時代から担当を続けている『美輪明宏 愛のモヤモヤ相談室』（Eテレ）では、今年3月の放送で、障害を持つ子どもを育てているシングルマザーの相談を聞いてこう言っていました」

高瀬アナの“モヤモヤ”

高瀬アナ：大阪3年目が決まりまして、このモヤモヤをどう相談しようかと思っていた自分が恥ずかしいです。

「そして4月からは、新番組『激突メシあがれ』のMCを担当することになりました。素人が自作グルメの腕を競うバラエティ番組です。実は上層部はこの時、パリ五輪で“何も着ていないように見える”と話題になった中川安奈アナ（32）を高瀬アナと一緒に起用する案があったようですが、彼女は大阪行きを嫌がってフリーに転身してしまいました。そのため、嶋田ココアナ（28）と担当することになったのですが、この時の言葉が振るっていました」

高瀬アナ：今回、私に課せられた使命は、素直に率直に感じるままに、と言われております。ですので、ストッパーを外して言いたい放題、やりたい放題の取り組みとなっております。「もう報道には戻れないかもしれない」、それくらいの覚悟を持って取り組みたいと思います。

「もしかすると、本当に『報道には戻れないかもしれない』と思っていたのかもしれません。でも、彼のような実力者をこのまま大阪に置いておくのはもったいないし、武田アナのように辞められても困る。その結果、年末の人事検討で、来春、4年ぶりに東京に戻すことになったようです」

東京に戻るのは来年4月からだという。東京ではこれまで経験していない平日の「ニュース7」や「ニュースウオッチ9」のメインを担当することになるのだろうか。

「いえ、高瀬アナは日曜お昼の『NHKのど自慢』を、塚原愛アナ（49）と交代で務めることが決定したと聞きます」

確かに「のど自慢」は人気番組ではあるものの、高瀬アナはすっかり報道からバラエティ要員になったのだろうか。

「『のど自慢』は古くは高橋圭三さんや宮田輝さんが、NHKのアナウンサー時代に司会を務めた長寿番組で、NHKにとっては受信料の支払いの啓蒙にもなる重要な番組です。顔も知られて人気のある高瀬アナのような人がうってつけというわけです。もちろん報道での起用も考えているようです。何らかの大きな報道番組が放送される時には高瀬アナにお呼びがかかるでしょう」

3年間の雌伏の時を経ての復活だが、高瀬アナの“モヤモヤ”はいつになったら晴れるのか――。

デイリー新潮編集部