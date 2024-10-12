2024年の“大晦日の顔”が選ばれた。「第75回NHK紅白歌合戦」で司会を務めるのは、NHK・鈴木菜穂子アナウンサー、3年連続となる橋本環奈、2年連続の有吉弘行、そして初司会の伊藤沙莉の4名だ。「伊藤さんは、2024年前期の連続テレビ小説『虎に翼』でヒロインを演じ、高い功績から司会に選ばれました。現在放送中の『おむすび』では橋本さんが主演を務めており、同年のヒロイン同士が司会を務めるのは紅白史上初めてのこと。双方