BIRKENSTOCKの福袋2026が登場♡選べるモデルで2足セットの贅沢

毎年注目を集めるBIRKENSTOCKの福袋が、2026年も数量限定で登場します。今回の福袋はすべてフットウェア2足入りという豪華な内容で、定番モデルを選べるものから、開けるまでのお楽しみが詰まったセットまでバリエーション豊富。自分用にはもちろん、家族でシェアするのもおすすめです。履き心地のよさとデザイン性を兼ね備えたBIRKENSTOCKで、新しい一年を心地よくスタートしてみてはいかがでしょうか♡

定番モデルが選べる福袋

モデルを指定できる福袋は、BIRKENSTOCKファンにはたまらないラインナップ。

「ARIZONA福袋」はARIZONAとお楽しみの1足がセットで25,000円(税込)。

「BOSTON福袋」はBOSTON＋お楽しみの1足で29,900円(税込)。

「ZURICH福袋」はZURICH＋お楽しみの1足が26,000円(税込)。

お気に入りの定番モデルを確実に手に入れながら、もう1足のサプライズも楽しめるのが魅力です。

カテゴリー別＆キッズも充実

カテゴリーで選べる福袋も用意されています。「サンダル福袋」はサンダル＋お楽しみの1足で22,000円(税込)。※サンダルにARIZONA、BOSTON、ZURICHは入りません。

「シューズ福袋」はシューズ＋お楽しみの1足で28,000円(税込)。

さらに毎年人気の「キッズ福袋」はキッズサイズ2足入りで11,000円(税込)。成長の早いキッズにも嬉しい内容で、売切れ必至の注目セットです。

数量限定の特別感を楽しんで

BIRKENSTOCKの2026年福袋は、2025年12月24日(水)から2026年1月11日(日)まで、公式オンラインショップにて販売されます。数量限定のため、なくなり次第終了となるので早めのチェックがおすすめです。

※2026年1月5日(月)以降、順次発送予定で到着日の指定はできません。公式サイトの注意事項を確認の上、納得のいく福袋選びを。

新年の足元を心地よく彩る特別なセットで、ワクワクする一年を始めてみてください♪