粗品「吉本辞めへんで！」イカつすぎる巨額借金の数字公表も→まさか別理由を告白 オリラジ中田、キンコン西野の後は追わないと
霜降り明星・粗品が２３日、ＹｏｕＴｕｂｅに「借金相関図２０２５」のタイトルで動画をアップした。総額が「億突破」している借金の貸主を解説した。
最少額は２万円のＴＳＵＢＡＳＡ。最高額は一般人「Ｘさん」にもイカつい巨額を借りているとしたが、実額公開した中では吉本興業の２０００〜３０００万円。
「吉本興業！いつもありがとう！弊社です！」と声を上げ、たしかＭＡＸ５０００万円くらい借りてた時期もあったと明かし「とにかく今は２、３０００万円借りてます」と伝えた。
「働くで！あっ、辞めへんで、俺、吉本」と言い、「たまに言われるんですよ。粗品ってなんか、オリラジの中田っぽいとか、キングコングの西野っぽいとか、どうせ会社も辞めるんちゃうかみたいな」。
しかし「辞めへんで！」と声を張り上げ「借金あるから！当たり前やん！なんか独立して尖ったことするんちゃうかとか、せえへんで！借金あるから」と明言した。
「あと劇場好きやから。漫才したいし、辞めへんで」とも言い、「吉本からはウン千万借りてると。あざーす！」と語った。