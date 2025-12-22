クリスマスに行きたい「京都府（丹波・京都西山・天橋立エリア）の温泉地」ランキング！ 「天橋立温泉」を抑えた1位は？
街がクリスマスの華やかな雰囲気に包まれる中、温かい湯船で一息つく時間は冬ならではのぜいたくです。冷え込みが厳しくなるこの時期、静かな情緒とともに心まで温めてくれる人気のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日、全国10〜70代の男女250人を対象に、クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたいと思う「京都府（丹波・京都西山・天橋立エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：天橋立温泉（京都府）／75票京都府宮津市に位置する天橋立温泉は、日本三景の1つ「天橋立」のすぐ近くに湧き出る温泉です。美肌効果のあるしっとりとした泉質が特徴で、日本海を望む絶好のロケーションが楽しめます。クリスマスの時期は、雪化粧をした天橋立の幻想的な景色を見られる可能性も。静かな海の音を聞きながら温泉に浸かるぜいたくは格別です。
回答者からは「日本三景・天橋立を一望できる高台や、文殊エリアに宿が集まる。冬の味覚が豊富」（60代男性／香川県）、「絶景の天橋立という場所があり、美肌効果や智恵の湯が、気になって行ってみたい為」（30代女性／東京都）、「雪が積もると天橋立の景色が綺麗だし、クリスマス限定のメニューなども売っていて食事も楽しめるから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：嵐山温泉（京都府）／89票京都市西京区の景勝地・嵐山に位置する温泉地。嵐山温泉は渡月橋を筆頭に名所・旧跡が点在する場所にあり、泉質は単純温泉（低張性弱アルカリ性温泉）です。クリスマス時期は、京都らしい上品な和の雰囲気に加え、周辺でのライトアップや冬の澄んだ夜景も楽しめます。観光を楽しんだ後に、落ち着いた雰囲気の宿でゆったりと温泉を愉しむ、大人のクリスマスデートや旅行に最適の場所です。
回答者からは「渡月橋や竹林の冬景色がロマンチックだから」（30代女性／栃木県）、「クリスマスディナーやランチが美味しっそうなイメージがあるから」（30代女性／宮城県）、「クリスマスの京都市外を街歩きしたら、嵐山でのんびり温泉に入って疲れを癒したい」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)