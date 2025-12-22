品川庄司、殴り合いのケンカもした不仲から関係改善…庄司智春が「アップグレード」した理由とは

12月20日放送の『アメトーーク！』（テレビ朝日系）の毎年恒例企画『もっとやれるはずだったのに…2025反省会」に、品川庄司が出演。コンビそれぞれの現状について説明していました。

品川祐さんは自身のレギュラーが0本になったと明かし、一方、庄司智春さんに関しては「庄司はもう売れたんですよ。だからこいつは（反省会を）卒業でいいんです」と主張していました。

庄司さんが売れたと主張する理由は、庄司さんの妻・藤本美貴さんと夫婦でMCを務める『ミキティダイニング』（フジテレビ系）がレギュラー化したこと。これに対して庄司さんは、自分ではなくミキティが売れていると主張。その証拠に番組名の『ミキティダイニング』に「『庄司』がいねぇじゃねぇか！」とつっこんでいました。

しかし、夫婦でCMにも出演していると品川さんが指摘すると、庄司さんは「それもミキティが調子いいからやらせてもらっているだけ」と反論。

品川さんが「そうやってこいつは『品川庄司のじゃないほう芸人』から『ミキティのじゃないほう芸人』にアップグレードした」と話すと、庄司さんは「ミキティのじゃないほうってどういうこと？」と納得いかない様子。周りの共演者も「ミキティのじゃないほうは全員そうですよ」とツッコんでいました。

筆者は以前、品川庄司にコンビの関係性についてお話をお聞きしています。

コンビの関係性がいちばん悪いと感じた時期は、2005年ごろだったと言います。

庄司「アッコさんの番組の『全員正解あたりまえ！クイズ』（TBS系）で、収録の合間に殴り合いのケンカをしたときがあったんです。あのときはめちゃくちゃな大ゲンカだったので、僕というより品川が我慢の限界で『もう（コンビを）やめよう』って言うんだろうなという感じでした」

しかし、その後は最悪な状況から徐々に変わっていったそう。

品川「僕は庄司が変わったと思うんですよ。僕は若手のころから、たとえ庄司のことが好きじゃなくても、庄司と休みの日に一緒に買い物にいくとか、庄司の家に遊びにいくとかやったほうがいいと思っているんですよ。

なぜかと言うと、僕たちはダウンタウンさんみたいな同級生コンビじゃないから、コンビの歴史が浅いのでフリートークしてもなにもないんです。だからトークで話すために『休みの日に遊びに行こう』って言ったりしたんですけど、こいつは断ってたんです。

それをようやく、俺が数十年にわたって言ってきたことを、庄司がやっと受け入れてきたということです。

最近だと『ミキティーを含め、お互いの家族で会おうよ』とか。いま始めたと思われがちですが、僕は庄司が結婚する前から『休みの日に会おうぜ』とか言ってるわけですから。だから、僕の誘いを受け入れ始めた庄司が変わったという認識です」

庄司「僕は、品川が『変わったな』と思うところは、子供が生まれてから目の奥が優しくなったんですよ」

品川「庄司が変われば俺も変わるじゃないですか。庄司が『ありがとう』って言えば『いや、別にいいよ。礼なんて大丈夫だよ』ってなるじゃないですか（笑）」

庄司「いいのか悪いのかわからないですが、昔は誰か先輩の植えつけで、『コンビ間はお礼なんて言わなくてもいいだろう』というのがあったんですよ」

品川「庄司がなんで変わったかというと、多分、もう一人ミキティーという圧倒的な権力と結びついたから。それで『ありがとう』って言わないと怒られるって（笑）。庄司はいまや、俺とミキティーの間でずっと、こっちに『ありがとう』、あっちに『ありがとう』って言ってる状態です（笑）」

庄司「そうなんですよ。ネタ半分で『ありがとう』って言いながらも、その感謝の言葉はあったほうがいいんだなと、いまは思いますね」

庄司さんは、品川庄司の「じゃないほう芸人」からミキティの「じゃないほう芸人」に、さらに「ありがとう」と言える人にアップグレードされたようです。

インタビューマン山下



1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、山下本気うどんプロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。