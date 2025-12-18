KFCの「ケンタお重」2025年末限定！家族で楽しむ贅沢おせち風セット

KFCから年末年始限定の「ケンタお重」が、2025年12月26日(金)より全国の店舗で登場します。オリジナルチキンやビスケット、ナゲット、ポテト、さらにぷりぷりのえびフライを重箱に詰め込んだ贅沢なセットで、家族や友人との食卓を華やかに彩ります。松・竹・梅の3種類から選べるラインナップで、今年の幕開けを特別な時間にしてみませんか♡

贅沢メニューがぎっしり詰まった「ケンタお重」

「ケンタお重(梅)」イメージ

「ケンタお重(竹)」イメージ

「ケンタお重(松)」イメージ

「ケンタお重」にはKFC看板のオリジナルチキンのほか、ビスケット、ナゲット、ポテト(S)、えびぷりぷりフライがセットされています。

「えびぷりぷりフライ」は衣がサクッと、中はぷりっとした食感が魅力で、特製タルタルソースとの相性も抜群。

松・竹・梅の3種類の重さやボリュームに合わせて、家族の人数や好みに応じて選べます。価格は梅2,990円、竹3,490円、松3,990円(税込)です。

「ケンタお重」には、抽選で人気商品の無料券が当たる「クーポンつきケンタおみくじ」が付属。

小吉はオリジナルチキン1ピース無料券、中吉はバーガー無料券、大吉ならトクトクパック4ピース無料券が当たります。

結果はその場で分かり、当選した無料券はすぐに引き換え可能。外れても2種類のおトクなクーポンがもらえるので、運試し感覚で楽しめます♪

追加オーダーでさらにボリュームアップも可能

「ケンタお重」と一緒に購入できる「ケンタお重サイド」は、カーネルクリスピー2ピース、ナゲット5ピース、ポテト(S)がセットで990円(税込)。

さらにポテト(S)2個やビスケット2個、チョコパイ2個などを各390円で追加オーダー可能です。好きなアイテムを追加して、自分好みの華やかなお重にアレンジできます♡

KFC「ケンタお重」で年末年始を華やかに彩ろう♡

2025年12月26日(金)から数量限定で登場するKFCの「ケンタお重」は、オリジナルチキンやえびフライ、ビスケット、ナゲット、ポテトなど贅沢なラインアップが魅力です。

松・竹・梅の3種類から選べ、クーポンつきケンタおみくじで運試しも楽しめます。この年末年始は、家族や友人と一緒にKFCのお重で華やかな食卓を囲んでみませんか♡