この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

植草美幸「今更また探すのも面倒だから…」で結婚するのはおかしい！15歳上彼氏との関係に悩む30歳女性にアドバイス

婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』で、30歳女性からの「45歳の彼と2年半同棲しているが不満がある。別れるべきか」という相談に回答。惰性で結婚を考える相談者に対し、厳しいながらも的確なアドバイスを送った。



番組に寄せられた相談は、30歳女性が15歳年上の彼氏との関係に悩んでいるというもの。2年半の同棲生活の中で、彼氏がインドア派で体力がないことや、性欲がなく行為が2か月に1回程度であることに不満を抱いていた。さらに、彼は過去に詐欺に遭い貯金の大部分を失っており、経済的な不安もあるという。一方で相談者自身も「この年でまた探すのも面倒」と感じており、結婚に踏み切るべきか迷っていた。



これに対し植草さんは、そもそも二人の価値観が合っていないと指摘。「マッチングがそもそもズレてる」と述べ、不満が見えているのになぜ結婚に踏み込もうとするのか疑問を呈した。相談者が自身も活発ではないと述べると、植草さんは「バイタリティのない彼とバイタリティのない彼女はピッタリだよ」と一刀両断。現状維持で良いなら今の彼が最適だと突き放した。



その上で、もし相談者が子どもを望んだり、もっと活動的な生活を送りたいのであれば、今の彼とは別れるべきとアドバイス。植草さんは「結婚する前に気づいてよかった」とし、面倒だからという理由で妥協するのではなく、自分の望む人生を共に歩める相手を探すべきだと力説した。