コミケの名物現象がまさかのグッズ化　「食べられるコミケ雲（わたあめ）」爆誕

夏コミ名物、会場の熱気と参加者の汗が昇華して天井付近に発生するという伝説の現象「コミケ雲」。まさかそれを口にできる日が来るとは、誰が想像したでしょうか。

コミックマーケット準備会は、コミケ50周年を記念した公式グッズのラインナップを更新。その中に衝撃のアイテム「食べられるコミケ雲（わたあめ）」が含まれていることが判明し、ネットをざわつかせています。

■ 汗と涙の結晶（？）を甘いお菓子に

公式サイトの説明には、こう記されています。

「知る人ぞ知る『伝説のコミケ雲』を、ふわっふわのわたあめで再現してみました！」

本来なら冬コミでは発生しない「コミケ雲」ですが、このわたあめなら冬でも楽しめるとのこと。パステルカラーの虹色で表現されたビジュアルはかわいらしいですが、「みんなの汗と涙が生みの親！」というキャッチコピーを見ると……食べるのに少し勇気がいるかもしれません。

気になる価格は1100円。なお、本商品はエントランスホール入り口付近「ビッグサイトサービスコーナー」でのみ販売され、場内の販売ブースでは取り扱いがないため、購入希望者は確認しておきましょう。

■ 他にもユニークなグッズが目白押し

今回のお知らせではその他にも「コミケットの種（ナデシコ）（100円）」、「コミケ50周年玉座（1万円）」、「50周年御祝椅子カバー（3000円）」といった、50周年を記念したグッズが多数公開されました。

さらに、実用性重視の「コミケトートバッグ」（4000円）や、オタク必携の「ヲ守り（全4種、各500円）」、「コミケ50周年ペンライト（1500円）」などもラインナップされています。なお現時点で50周年記念グッズについて通販を行う予定はないとのことでした。

コミックマーケット107（C107）は、12月30日と31日に東京ビッグサイトで開催予定。半世紀にわたるコミケの歴史を噛み締めながら、「雲」を食べてみるもよし、「玉座」に座るもよし。50周年のコミケは、物販コーナーも熱くなりそうです。

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025121602.html