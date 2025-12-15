パレス × ザ・ノース・フェイス パープル レーベル　ダウンジャケットなど日本限定コレクション発売

「ザ・ノース・フェイス パープルレーベル（THE NORTH FACE PURPLE LABEL）」が、「パレス スケートボード（PALACE SKATEBOARDS）」との日本限定カプセルコラボレーションコレクションの第2弾を12月20日に発売する。パレス スケートボードの直営店や、「ナナミカ（nanamica）」と「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」の一部直営店、ドーバーストリートマーケットギンザ（Dover Street Market Ginza）のほか、ナナミカとパレス スケートボードの公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボでは、2021年春にリリースした第1弾のデザインコンセプト「The City with Purple Wind（パープルが吹く街）」を引き続き採用。高密度のリサイクルナイロンツイルと機能素材「WINDSTOPPER®LINER」をベースに両ブランドのアーカイヴプロダクトを再構築し、パープルカラーをデザインアクセントに加えつつ、各アイテムのフロントにはダブルネームを配した。

アイテムは全10型を展開。フィールドダウンジャケットや、マウンテンウインドパーカ、マウンテンウインドパンツのほか、カウチンセーターや、フーデッドスウェット、Tシャツといったアパレルアイテムのほか、ダウングローブ、フィールドキャップ、ウエストバッグ、バックパックといった小物も揃えている。価格帯は1万3200〜8万4700円。

◾️取扱店舗：nanamica MOUNTAIN／nanamica KOBE／nanamica FUKUOKA／nanamica公式オンラインストア／THE NORTH FACE STANDARD／THE NORTH FACE STANDARD KYOTO／THE NORTH FACE STANDARD HIROSHIMA／THE NORTH FACE MARUNOUCHI／PALACE SKATEBOARDS TOKYO／PALACE SKATEBOARDS OSAKA／PALACE SKATEBOARDS FUKUOKA／PALACE SKATEBOARDS 公式オンラインストア／DOVER STREET MARKET GINZA