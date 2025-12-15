この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberの「トケル orz」が自身のYouTubeチャンネルで「【良いこと悪いこと】第９話ドラマ考察 東雲が真犯人だとオープニングで示されていた！」と題した動画を公開。ドラマ『良いこと悪いこと』の登場人物、東雲晴香（深川麻衣）が真犯人である可能性について、劇中の伏線やオープニング映像から鋭い考察を展開した。



動画でトケル氏は、第9話で東雲が見せた行動に注目。瀬戸紫苑（徳永えり）に関する調査を進めようとする同僚の猿橋園子（新木優子）を強い口調で制止し、紫苑の写真をシュレッダーにかける場面があった。トケル氏は、危険から守るという理由だけでは説明がつかないこの行動を「さすがにやりすぎだ」とし、「これは明らかに『犯人』のムーブだ」と断じた。



さらに、最も決定的な証拠としてオープニング映像の伏線を挙げる。映像の中にピアノをなでる女性の手が映るが、その右手の薬指にはめられた指輪が、東雲がしている指輪と酷似していると指摘。紫苑がピアノを弾くシーンでは指輪をしていないことから、この手は東雲のものであり、紫苑と何らかの関係があったことを示す強力な伏線だと分析した。



また、東雲と今國一成（戸塚純貴）が、かつて同じ「タクト学園」にいた過去にも言及。視聴者コメントを引用する形で、今國が過去の品を大切に「残す人」であるのに対し、東雲は証拠を「消す人」であるという対比構造を提示。この二人の対照的な役割が、物語の真相を解く鍵になる可能性を示唆した。



最終回の予告映像で、園子が誰かに向かって「自分が何言ってるかわかってるの?!」と激しく詰め寄るシーンについても触れ、これは東雲との対決を意味するのではないかと推測。トケル氏はこれらの考察を総合し、物語のラスボスとして東雲晴香が浮上する可能性が極めて高いと結論づけている。