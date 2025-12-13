º¹½Ð¿Í¤¬³ÎÇ§¤·¤ÆÈ¯³Ð¡ÄÆüËÜÍ¹ÊØ¤Î½¸ÇÛ°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬¡ÈÂå°ú¡É¤Î¸½¶âÌó11Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¡ÖÀ¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤¹
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØÅì³¤»Ù¼Ò¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Ç¡¢½¸ÇÛ°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬Âå¶â°ú¤´¹¤¨¤ÎÇÛÃ£¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ª¤è¤½11Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØÅì³¤»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯11·î¡¢Ì¾¸Å²°¹ÁÍ¹ÊØ¶É¤Ç½¸ÇÛ°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬¡¢Âå¶â°ú¤´¹¤¨¤Î²ÙÊª7¸Ä¤òÇÛÃ£¤·¤¿ºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ11Ëü1958±ß¤òÍ¹ÊØ¶É¤ËÇ¼¤á¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð²Ù¤·¤¿²ÙÊª¤Î¾õÂÖ¤¬¡ÖÉÔºß»ý¤ÁÌá¤ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º¹½Ð¿Í¤¬¼õ¼è¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇÛÃ£¤µ¤ì¤ÆÂå¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½¾¶È°÷¤Ï¡ÖÀ¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢½¸ÇÛ°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤Ï½¾¶È°÷¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÍ¹ÊØÅì³¤»Ù¼Ò¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ØÆ³¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£