「オーラス」はなんの略？コンサート・麻雀・シフト...に関する言葉！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「オーラス」はなんの略語？

「オーラス」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、コンサート用語では、ツアーにおける大切な日のことです。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「オールラスト」を略した言葉でした！

 「オーラス」こと「オールラスト」には、分野ごとにさまざまな意味があります。

例えば、コンサート用語では、ツアーの最終日のことを指し、麻雀では、ゲームの最終局面のこと、他にも、従業員が開店から閉店までシフトに入ることを表すことも。

1つの意味は知っていても、3つ全ての意味がわかったという方は少ないのではないでしょうか。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

