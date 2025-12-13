「オーラス」はなんの略？コンサート・麻雀・シフト...に関する言葉！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「オーラス」はなんの略語？
「オーラス」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、コンサート用語では、ツアーにおける大切な日のことです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「オールラスト」を略した言葉でした！
「オーラス」こと「オールラスト」には、分野ごとにさまざまな意味があります。
例えば、コンサート用語では、ツアーの最終日のことを指し、麻雀では、ゲームの最終局面のこと、他にも、従業員が開店から閉店までシフトに入ることを表すことも。
1つの意味は知っていても、3つ全ての意味がわかったという方は少ないのではないでしょうか。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部