ニトリのオープン本棚「RVシリーズ」が“サイズオーダーも可能な本棚”としてリニューアル2026年1月中旬より全国のニトリ店舗にて拡大展開
ニトリは、一部のニトリ店舗とニトリネットにて11月上旬より販売している「オープン本棚RVシリーズ」のリニューアルを発表した。
「オープン本棚RVシリーズ」は既製品5サイズがラインナップ。また、既製品と同じデザインでセミオーダーが可能となった。
なお、「オープン本棚RVシリーズ」は2026年1月中旬より全国のニトリ店舗にて拡大展開される。
「オープン本棚RVシリーズ」
収納力と使い勝手に優れた本棚で、書籍やファイル、雑貨などを大量に収納することができる。オープンタイプのため、収納したものが一目で分かりやすく、出し入れもスムーズ。また、棚板の高さを調整でき、収納する物のサイズに合わせて柔軟に使える。部屋の壁面を有効活用できるため、リビングや書斎、オフィスなど、多目的に設置しやすいのも特徴。
セミオーダー
セミオーダーは、幅5cm単位(15～90cm)、奥行き3サイズ(22・32・42cm)、高さ2サイズ(95・180cm)から選択可能。注文は、「幅・奥行・高さ・色・棚の種類」を選ぶだけの5ステップで簡単に行なえる。セミオーダーでは、サイズを選べるだけでなく、耐荷重が約25kgの強化棚も用意されている。価格は8,890円から。最短約10日間で自宅まで配送される。
商品概要
オープン本棚（RV001 T9572）
【価格】
2列：9,990円
3列：12,990円
【サイズ】
2列：約71.7×32×94.9cm（幅×奥行×高さ）
3列：約106.6×32×94.9cm（幅×奥行×高さ）
【カラー】
ホワイトウォッシュ、ライトブラウン、ミドルブラウン
□商品ページ
オープン本棚（RV001 T1837）
【価格】
1列：9,990円
2列：14,990円
3列：19,990円
【サイズ】
1列：約36.7×32×179.2cm（幅×奥行×高さ）
2列：約71.7×32×179.2cm（幅×奥行×高さ）
3列：約106.6×32×179.2cm（幅×奥行×高さ）
【カラー】
ホワイトウォッシュ、ライトブラウン、ミドルブラウン
□商品ページ
RV001セミオーダーラック
【価格】
8,890円～
【サイズ】
高さ：95cm、180cm
幅：15cm～90cm（5cm毎）
奥行：22cm、32cm、42cm
【カラー】
ホワイトウォッシュ、ライトブラウン、ミドルブラウン
□商品ページ
※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。
