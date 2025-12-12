【「オープン本棚RVシリーズ」リニューアル】 12月11日 発表

ニトリは、一部のニトリ店舗とニトリネットにて11月上旬より販売している「オープン本棚RVシリーズ」のリニューアルを発表した。

「オープン本棚RVシリーズ」は既製品5サイズがラインナップ。また、既製品と同じデザインでセミオーダーが可能となった。

なお、「オープン本棚RVシリーズ」は2026年1月中旬より全国のニトリ店舗にて拡大展開される。

「オープン本棚RVシリーズ」

収納力と使い勝手に優れた本棚で、書籍やファイル、雑貨などを大量に収納することができる。オープンタイプのため、収納したものが一目で分かりやすく、出し入れもスムーズ。また、棚板の高さを調整でき、収納する物のサイズに合わせて柔軟に使える。部屋の壁面を有効活用できるため、リビングや書斎、オフィスなど、多目的に設置しやすいのも特徴。

セミオーダー

セミオーダーは、幅5cm単位(15～90cm)、奥行き3サイズ(22・32・42cm)、高さ2サイズ(95・180cm)から選択可能。注文は、「幅・奥行・高さ・色・棚の種類」を選ぶだけの5ステップで簡単に行なえる。セミオーダーでは、サイズを選べるだけでなく、耐荷重が約25kgの強化棚も用意されている。価格は8,890円から。最短約10日間で自宅まで配送される。

商品概要

オープン本棚（RV001 T9572）

【価格】

2列：9,990円

3列：12,990円

【サイズ】

2列：約71.7×32×94.9cm（幅×奥行×高さ）

3列：約106.6×32×94.9cm（幅×奥行×高さ）

【カラー】

ホワイトウォッシュ、ライトブラウン、ミドルブラウン

□商品ページ

オープン本棚（RV001 T1837）

【価格】

1列：9,990円

2列：14,990円

3列：19,990円

【サイズ】

1列：約36.7×32×179.2cm（幅×奥行×高さ）

2列：約71.7×32×179.2cm（幅×奥行×高さ）

3列：約106.6×32×179.2cm（幅×奥行×高さ）

【カラー】

ホワイトウォッシュ、ライトブラウン、ミドルブラウン

□商品ページ

RV001セミオーダーラック

【価格】

8,890円～

【サイズ】

高さ：95cm、180cm

幅：15cm～90cm（5cm毎）

奥行：22cm、32cm、42cm

【カラー】

ホワイトウォッシュ、ライトブラウン、ミドルブラウン

□商品ページ

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。

