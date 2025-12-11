『ワンパンマン』#34「不死身の泥仕合」 あらすじと場面写真！
10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送中のアニメ『ワンパンマン』、第3期第10話である#34のあらすじと場面写真が公開された。また、2025年12月26日（金）から2026年3月29日（日）の期間にて開催される、アニメ『ワンパンマン』とROUND1のコラボキャンペーンの詳細が公開。さらに「ABEMA」にて第1期〜第3期最新話までの振り返り無料一挙放送も決定した。
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破。アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る作品だ。
現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。そして、アニメ第3期が2025年10月5日から毎週日曜日23：45より放送中だ。
12月14日（日）より放送となる、#34（第3期第10話）のあらすじと場面写真が公開された。
＜#34「不死身の泥仕合」 あらすじ＞
ゾンビマンが対峙したのは、異能の血を代々引き継ぐ吸血鬼バンパイア。いかなる致命傷を受けても不死のゾンビマンと、血を吸えばどんな傷も回復するバンパイアとの血で血を洗う泥仕合が幕を開ける！
＞＞＞#34話場面写真をすべてチェック！（写真16点）
そして、2025年12月26日（金）〜2026年3月29日（日）の期間で、アニメ『ワンパンマン』×ROUND1のコラボキャンペーン開催が決定。限定ノベルティが手に入るコラボメニューやコラボパックなどの実施が決定した。
さらに、「ABEMA」にて『ワンパンマン』第1期・第2期全話と第3期最新話までの振り返り無料一挙放送が決定。既にご視聴いただいている方はもちろん、まだご覧になったことがない方もぜひこの機会に『ワンパンマン』をお楽しみを。
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。そして、アニメ第3期が2025年10月5日から毎週日曜日23：45より放送中だ。
12月14日（日）より放送となる、#34（第3期第10話）のあらすじと場面写真が公開された。
＜#34「不死身の泥仕合」 あらすじ＞
ゾンビマンが対峙したのは、異能の血を代々引き継ぐ吸血鬼バンパイア。いかなる致命傷を受けても不死のゾンビマンと、血を吸えばどんな傷も回復するバンパイアとの血で血を洗う泥仕合が幕を開ける！
＞＞＞#34話場面写真をすべてチェック！（写真16点）
そして、2025年12月26日（金）〜2026年3月29日（日）の期間で、アニメ『ワンパンマン』×ROUND1のコラボキャンペーン開催が決定。限定ノベルティが手に入るコラボメニューやコラボパックなどの実施が決定した。
さらに、「ABEMA」にて『ワンパンマン』第1期・第2期全話と第3期最新話までの振り返り無料一挙放送が決定。既にご視聴いただいている方はもちろん、まだご覧になったことがない方もぜひこの機会に『ワンパンマン』をお楽しみを。
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部