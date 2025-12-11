「仕送り30万円ってアリ？」読めばアリな気がしてくる価値観ゆさぶる漫画が話題！「お金の意味」に賛否両論の声【作者に訊いた】
「大学生の息子に月30万円の仕送りをしている」という佐藤さん。同僚の山本さんはそれを聞いて、「足りない分はアルバイトで稼げばいい」という。今回は、ホンダアオイ( @hondagobo)さんの漫画「大学生の息子に仕送り30万はアリか？」を紹介するとともに、制作のきっかけを聞いた。
■ 正解のない「お金の渡し方」――答えのない議論に9割は否定的だが…
佐藤さんが大学生の息子に、毎月30万円を仕送りしているという話を聞いた、同僚の山本さんは「普通は7万円くらいだろ」と眉をひそめた。しかし、この金額には佐藤さんの明確な理由があるようで、遺産としてまとまったお金を受け取るなら「やりたいことを終えた年齢よりも、若いころにお金があったほうが有意義に使える」と考えたという…。
本作「大学生の息子に仕送り30万はアリか？」を描いたきっかけについて、作者のホンダさんは「元ネタは『Die with Zero』という本です」と教えてくれた。この本の第5章には「たいていの人は相続が遅すぎる」という話があり、49歳で遺産を受け取った人物が「もし10年、20年前にもらえていたら貧困時代を経験せずに済んだ」と語るエピソードから着想を得たという。
描くうえで意識した部分は、あえて「拒否反応が起きる設定」にしたことだそうで、「仕送り30万円という極端な数字を置くことで読者の目を引き『遺産相続とタイミングが違うだけで本質は変わらない。若いころに渡す方が人生を豊かにするのでは？』という問いを投げかけてみた」と明かしてくれた。その結果、9割の読者からは「パチンコや風俗で浪費し、借金で詰むだけ」と、否定的な声があったそうだ。逆に「60過ぎて遺産が来ても『いまさら』と思う」「若いうちにお金の教育をしておくべき」という賛成の声もあった。
お金をいつ、誰に、どう渡すのか…。正解のない｢お金」というテーマについて考えさせられる本作。気になる人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ホンダアオイ(@hondagobo)
