キンプリ永瀬廉＆ミセス藤澤涼架、日曜劇場『リブート』に出演決定！「初めての連続ドラマ出演が日曜劇場でとても光栄です」（藤澤涼架）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

永瀬廉（King & Prince）と藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）が、鈴木亮平が主演をつとめるTBS 2026年1月期 日曜劇場『リブート』（毎週日曜21時～）に出演することが決定した。

■『リブート』は、日曜劇場史上類を見ない“エクストリームファミリーサスペンス”

『リブート』は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）。早瀬は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すために、“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）”ことを決意する。

永瀬廉と藤澤涼架が演じるのは、鈴木亮平演じるふたりの主人公と、北村有起哉演じる合六亘の闇組織を繋ぐ連絡役。このバディが主人公の運命を左右する!?

■主人公の前に現れる彼らは敵か味方か…!?

永瀬廉の役どころは、行き場のない子どもを救うNPO法人の職員にして、合六の裏組織では実行役を務める男・冬橋航。永瀬のTBS連続ドラマおよび日曜劇場への出演は、2023年4月期の『ラストマン―全盲の捜査官―』以来となる。ドラマ・映画で幅広い役柄を演じ分ける実力派俳優でありながら、バラエティ番組や音楽番組でもマルチな活躍を続ける永瀬が、もがき苦しむ主人公と様々な局面で対峙するこの役をどう表現するのか注目だ。

藤澤涼架が演じるのは、冬橋と表と裏のどちらでもバディを組む霧矢直斗役。藤澤は今回がTBS連続ドラマ初出演となる。アーティストとしての表現力を土台に、俳優としても活動を広げる藤澤。フレッシュな魅力と型にはまらない演技が、霧矢という役にどんな彩りを添えるのか期待が高まる。

子どもを支援するNPO法人の職員という明るい表の顔と、合六の裏仕事の実行役という闇の顔を持つ冬橋。その冬橋と常に行動を共にし、常に明るくムードメーカー的な存在の霧矢。ふたりは合六の命令で儀堂を監視することになり、儀堂にリブートした早瀬に密接に関わっていく。それは同時に、早瀬の違和感に近づいていくことになる。

はたして、このふたりは味方なのか敵なのか。リブートした早瀬は彼らを利用して真実にたどり着くことができるのか？

■永瀬廉 コメント

■藤澤涼架 コメント

■プロデュース・東仲恵吾 コメント

■番組情報

TBS 日曜劇場『リブート』

2026年1月スタート

毎週日曜21:00～21:54

製作著作：TBS

原作・演出・プロデュース：福澤克雄

プロデューサー：飯田和孝

出演者：

鈴木亮平

戸田恵梨香

〇

永瀬廉

蒔田彩珠

中川大輔

藤澤涼架

藤田ハル

矢崎滉

野呂佳代

塚地武雅

津田篤宏（ダイアン）

伊藤英明

池田鉄洋

酒向芳

黒木メイサ

原田美枝子

北村有起哉

■関連リンク

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/