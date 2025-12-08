この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

バイクでの配達の様子などを発信するYouTuberのせーけん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uber繁忙期で爆鳴り状態に？休日のバーキン＆マックは引き続きヤバいから注意を...《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。12月に入り繁忙期を迎えたUber Eatsの配達状況について、実体験を交えながらレポートした。



動画が撮影された12月7日の日曜日は、日中の気温が15度と比較的暖かい日であったが、せーけん氏は「数日前から急激に気温が下がり、繁忙期に突入した」との認識を示した。その裏付けとして、コミュニティツール「Discord」では、マクドナルドの店舗で商品が棚から溢れるほど注文が殺到している様子や、「今日はUberだけでやっていけそう」といった他の配達員からの報告が上がっていることを紹介した。



せーけん氏自身の稼働でも、序盤から分単価35円や38円といった高単価のダブル（2件同時配達）案件が立て続けに入り、繁忙期らしい好調な滑り出しとなった。配達中にも次々と追加の配達依頼が入る「爆鳴り」状態で、需要の高さがうかがえた。



しかし、高単価案件の中には注意が必要なものもあるという。3件目のダブル案件では、ピックアップ先の一つがバーガーキングだったため、調理待ちを懸念。実際に店舗へ到着すると、多くの配達員が待機しており、カウンターには受け取りを待つ商品が溢れかえっていた。この状況から長時間の待ち時間が発生すると判断し、せーけん氏はバーガーキングの配達をキャンセルする「ダブル解体」を選択した。氏によると、マクドナルドも「グラコロ」シーズンで同様に注文が殺到しているため、注意が必要だという。



結果的に、この日の昼ピーク稼働では2時間で10件の配達を完了し、売上は5,483円（時給換算で約2,700円）に達した。繁忙期は高単価・高需要で稼ぎやすい一方、人気チェーン店では深刻な調理待ちが発生する可能性がある。せーけん氏は「いかに調理待ちをせず行くかが勝負」と語り、状況に応じた柔軟な立ち回りの重要性を強調した。