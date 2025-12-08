アフター万博「毎日文化センター・大阪」おもいで万博講座

「大阪・関西万博」は、2025年4月13日から10月13日までの184日間にわたって開催され閉幕しました。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、158の国・地域と7つの国際機関、13の民間パビリオンが参加。今回はアフター万博、現地での思い出やグッズなど、万博好きな方が集まる講座に参加してきました。 大阪・梅田にある毎日新聞社関連のカルチャースクール、様々な講座が開催されている毎日文化センターにて開催の「おもいで万博」に参加させていただきました。

この日の講師の先生は、観光ジャーナリストのエリザベス村上先生、万博百日行と自ら謳い、105日間足を運び古希を迎えられたそうです。スライドショーにて、写真と動画で開幕から閉幕までを振り返りました。

大阪・関西万博といえば「ミャクミャク」

大阪・関西万博といえば、圧倒的な存在感で、たくさんの方を魅了した、「ミャクミャク」。東ゲートと西ゲートでは、それぞれ違うスタイルでお客様をお出迎えし、「ミャクミャクぬいぐるみくじ」では、連日長蛇の行列。

開幕から約3ヶ月ほどで、シャインハット前での営業から、7月18日には規模を拡大し、西エリアにお引越し。黒ミャクミャクや、「ミャクミャク」になりきったサンリオキャラクターズのミャクミャクなりきりぬいぐるみは、入手困難が続出するという人気ぶりでした。

大人気「EXPO2025」のモニュメント

大阪・関西万博といえば、フォトスポットもたくさんあり、パビリオンの外観だけでも、どちらも素晴らしいデザイン性で、ユニークなものばかりでした。

なんといってもウォータープラザの「EXPO2025」のモニュメントに、水と空気のスペクタクルショー「アオと夜の虹のパレード」は、連日大人気のイベントでした。

自国の文化や魅力を紹介する「ナショナルデー」

公式参加する国や地域の1日限定で開催される特別な日「ナショナルデー」。自国の文化や魅力を紹介する公式式典、民族舞踊、音楽、国際親善や文化理解を深めるイベントなど、海外パビリオンに並ばなくとも、ほぼ毎日のように万博会場にてナショナルデーが開催されていました。(エリザベス村上先生撮影)

「モナコパビリオン」のワインバー

大阪・関西万博といえば、世界のグルメが一堂に集結。現地に行かなくとも、海外旅行気分で味わえるのが醍醐味。

先生のお気に入りスポットは、モナコパビリオン。モンテカルロ オテル・ド・パリのワインセラーから厳選された、最高級ワインが楽しめるという贅沢な場所です。

「サウジアラビアパビリオン」のIRTHレストラン

私のお気に入りスポットは、サウジアラビアパビリオンの「IRTHレストラン」。入った瞬間から異国情緒溢れる空間で、マジュリスというお座敷で囲む本場のお料理と、サウジアラビアの文化を一度に味わえる、感激の体験でした。

大阪・関西万博での、おもいでの一品

おもいで万博の講座では、受講生のみなさんが、大阪・関西万博でのおもいでの一品を持ち寄りました。

ナショナルデーでのパビリオンオリジナルコインや、ミャクミャクグッズ、パビリオンのノベルティなど、様々なアイテムが勢揃いし、実際に手に取り拝見すると思い出が一気に蘇りました。

毎日文化センターでは 、講座を毎月300講座ほど開催

大阪・梅田にある毎日新聞社関連のカルチャースクール。毎日文化センターでは、英会話や音楽講座、パッチワークなど、通信講座や野外講座も含め、毎月300講座ほど日々たくさんの講座が開催されています。

通年開講している常設講座（会員限定）に加え、会員ではない方も受講できる、都度参加が可能な一日講座と、短期間（大体3回）の公開講座があります。 様々な講座が随時開催されているので、気軽に新しいことにチャレンジするのにもおススメです。

毎日文化センター・大阪

大阪市北区梅田３丁目４番５号 毎日新聞ビル２階

受付時間

月・火・木・金 9:30～20:00

水・土・日 9:30～17:00

営業時間は変更になることがあります。

休館日以外は日曜・祝日問わず、開講しています。

※講座内容等、詳しくは毎日文化センター・大阪公式ホームページにてご覧ください。