¡Ú´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¡ÛVOYAGERbypobam¤ÎÅÔ²ñÇÉ¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤¬ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¢ö

´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öpobam¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡¢VOYAGERbypobam¡Ê¥Ü¥¤¥¸¥ãー¥Ð¥¤¥Ý¥Ð¥à¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦♡¡ÈÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤Î¾ð·Ê¤ò¹á¤ê¤ÇÉÁ¤¯¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡õ¥Ü¥Ç¥£¥íー¥·¥ç¥ó¤¬2025Ç¯12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³¤ÍÎ¥ß¥Í¥é¥ë¤Î¥¿¥é¥½¥»¥é¥ÔーÍýÏÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼å»ÀÀ½èÊý¤Ç¡¢È©¤Ë¤â¿´¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
ÅÔ»Ô¤Î¾ð·Ê¤ò¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿2¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤È¥Ü¥Ç¥£¥íー¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´4¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¹á¤ê¤Ï¡ÖLOVE IN PARIS¡×¤È¡ÖA RAINY DAY IN NY¡×¤Î2¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÅÔ»Ô¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLOVE IN PARIS¡×¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥à¥¹¥¯¡£
¥·¥È¥é¥¹¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Õ¥é¥ïー¤È¥¢¥¤¥ê¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Í¥²í¤ÇÉÊ¤Î¤¢¤ë¹á¤êÎ©¤Á¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢LOVE IN PARIS BODY LOTION¡Ê300ml¡Ë¤ÈLOVE IN PARIS BODY WASH¡Ê300ml¡Ë¡£
°ìÊý¡¢¡ÖA RAINY DAY IN NY¡×¤Ï¥æ¥º¤È¥Ð¥¸¥ë¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹Ä´¤Î¹á¤ê¡£¥Ù¥Á¥Ðー¤È¥¯¥íー¥Ö¤¬¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¡¢±«¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏA RAINY DAY IN NY BODY LOTION¡Ê300ml¡Ë¤ÈA RAINY DAY IN NY BODY WASH¡Ê300ml¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤âÄê²Á4,048±ß¡ÊÀÇÊÌ3,680±ß¡Ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥Ê¥¤¥×¡Û½Õ¸ÂÄê¡ª¥µ¥¯¥é¤Î¹á¤ê¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ëË¢¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥åÅÐ¾ì
¼å»ÀÀ¡õ³¤ÍÎ¥ß¥Í¥é¥ë¤ÇÈ©¤Ë´ó¤êÅº¤¦½èÊý
VOYAGERbypobam¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¹á¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
pobam¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÈ©¤Î¼«À¸ÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥é¥½¥»¥é¥ÔーÍýÏÀ¤òºÎÍÑ¤·¡¢³¤¿å¥ß¥Í¥é¥ë¤È¿¢ÊªÀ®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ð¥ê¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼å»ÀÀ½èÊý¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¥½ー¥à»ÅÍÍ¡£È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¤·¤Ä¤Ä¿´ÃÏ¤è¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢ö
¤Þ¤¿¡¢¹á¤ê¤Î¥¹¥Èー¥êーÀ¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥±¥¢¤¬¡¢¸Þ´¶¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤ÇÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ò♡
VOYAGERbypobam¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥·¥êー¥º¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤È¹á¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Èþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
ËèÆü¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ä¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¡¢¹á¤ê¤ÇÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹♡
Á´4¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ4,048±ß¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¥é¥¤¥ó»È¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£´Ú¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤ÒÆüËÜ¤Ç¤âÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£